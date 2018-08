Lautstarker Protest bei AfD-Kundgebung

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Großes Polzeiaufgebot in Eberswalde. Die Eisenbahnstraße ist am Sonntag ab 16 Uhr etwa eine halbe Stunde für den Autoverkehr gesperrt. Rund 200 Menschen, von denen viele schwarzrotgoldene Flaggen schwenken, marschieren von der Polizei abgeschirmt durch die Stadt. Vom Bahnhof geht es zur Wilhelmstraße und wieder zurück. Wie es bei der Versammlung vor dem blauen AfD-Bus auf dem Eberswalder Bahnhof vorher heißt, wollen sie sich ihr Land zurückholen.

Schon um 15 Uhr hat sich das Bündnis unter dem Namen „Heimatliebe Brandenburg“ versammelt und lässt pausenlos den Radetzky-Marsch durch die Lautsprecher laufen. Eine Stunde zuvor hat sich direkt unten an der Bahnhofsbrücke, etwa 200 Meter von der AfD-Demo entfernt und durch Polizei getrennt, ein breites Bündnis zur Gegenkundgebung formiert. Geschätzte 350 Personen, viele Eberswalder Schüler und Studenten, werben auf ihren Plakaten für Toleranz. Sebastian Walter, Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbunds und Initiator der Gegenkundgebung meldet sich mehrfach zu Wort und dankt allen für ihr zahlreiches Erscheinen. Die Eberswalder Landtagsabgeordnete Britta Müller (SPD) tut es ihm gleich. „Helft zu integrieren und hetzt nicht gegen Flüchtlinge“, sagt sie und erinnert an das negative Image, das ihre Heimatstadt im Zuge rechter Gewalt in den 90er-Jahren erhalten hatte. Das habe Eberswalde nicht verdient, ebenso wenig wie Cottbus.

Währenddessen wird auf der AfD-Demo eine Deutschlandfahne nach der anderen verteilt und gebeten, näher vors Sprecherpult zu rücken. Als Redner macht Christoph Bernd vom Verein Zukunft Heimat den Anfang. Er hat es nicht leicht, die Menge anzupeitschen. Mit seiner Kritik an der Kanzlerin kann er noch punkten. Als er aber die Antifa mit dem Gott Pluto zusammenbringt, muss er fragende Gesichter hinnehmen. In der hinteren Reihe beginnen zwei Teilnehmer der Kundgebung sich über Fußballergebnisse auszutauschen. Derweil dringen die „Nazis raus“-Rufe der Gegendemo herüber.

Ein richtiger Stimmungsmacher fehlt dem AfD-Bündnis am Sonntag. Pegida-Gründer Siegfried Daebritz aus Dresden, der auf den Plakaten ebenfalls angekündigt ist, erscheint nicht mehr hinterm Pult. Und Steffen John, Direktkandidat der AfD zur vergangenen Bundestagswahl, beschränkt sich zunächst auf Familienpolitik und weitere sozialpolitische Themen. Als er die „Flüchtlingskosten“ mit den Ausgaben für den Sozialen Wohnungsbau vergleicht, erreicht er sein Publikum besser. Der anschließende Umzug verläuft ohne große Vorkommnisse.