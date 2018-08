Berlin (MOZ) Die SPD-Spitze hat die Koalitionspartner von CDU und CSU mit ihren Vorschlägen zur Rente ordentlich durchgeschüttelt. Und diese Unruhe hat den Sozialdemokraten bei den Wählern sogar ein paar zusätzliche Zustimmungs-Punkte eingebracht. Alles richtig gemacht, SPD?

Ja und nein. Zum einen muss man wissen, dass der Vorschlag, das Rentenniveau bis zum Jahr 2040 auf dem aktuellen Niveau zu stabilisieren, nur wenig mit den Vorhaben der Koalition zu tun hat. Die Zusammenarbeit ist also mithin keineswegs gefährdet. Zum anderen spricht es Bände, dass ausgerechnet Olaf Scholz und Andrea Nahles die Debatte über eine massive Kostenausweitung losgetreten haben, obwohl sich beide in ihrer Dienstzeit als Sozialminister durch solide Rentenpolitik ausgezeichnet haben.

Denn so, wie er dort steht, ist der Vorschlag schlichtweg unbezahlbar. Ihn gemacht zu haben, ist aber trotzdem nicht falsch. Die SPD zeigt so Alternativen auf und widerspricht damit dem Eindruck, dass in der Koalition alles abgekartet ist. Zentrale Fragen der Zukunft des Landes müssen kontrovers und strittig diskutiert werden. Wenn man so will, hat die SPD mit einem unvernünftigen Vorstoß für eine richtige Debatte gesorgt.