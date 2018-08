Trubel im Bernauer Stadtpark

„Jeder kann sich ausprobieren“: Der jüngster Verein in Bernau ist „Glückskind e.V.“. Eltern haben ihn am 1. Juni aus der Taufe gehoben - für ihre Kinder, die von Zirkus nicht genug bekommen können. © Foto: Wolfgang Rakitin

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Tausende Besucher zählte der Tag der Vereine am Sonntag im Stadtpark. Das Konzept, ihn mit dem Kunst- und Handwerkermarkt zusammenzulegen, sorgte bereits zur Eröffnung um 10 Uhr für regen Andrang. Davon profitierte auch die erste öffentliche Abstimmung zum Bürgerhaushalt.

44 Vereine der Stadt hatten ihre Stände aufgebaut und lockten die Bernauer nicht nur mit Flyern und Broschüren an, sondern mit Vorführungen, Mitmach-Aktionen, Spielen, selbstgebackenem Kuchen und Musik. Ein bestens informierter Moderator Jens Plagge führte auf der großen Bühne vor dem Stadtgärtnerhaus durch das abwechslungsreiche Programm und gab den Vereinsvertretern mit kleinen unterhaltsamen Interviews die Möglichkeit, für sich und um neue Mitglieder zu werben.

Inmitten solcher „Platzhirsche“ wie Arbeiterwohlfahrt, Volkssolidarität, Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, Kreisverkehrswacht Barnim oder „Bernauer Sänger“, präsentierten sich auch kleinere Vereine, darunter der erst seit knapp drei Monaten existierende „Glückskind e.V.“. Gründer sind Katrin und Daniel Wendt. Das Ehepaar, Eltern von drei Töchtern, engagierte sich seit Jahren ehrenamtlich in der Stadt, sie unter anderem im Tagesmütter-Verein, er als Schiedsmann. Dass die beiden nun mit anderen Eltern zusammen „Glückskind“ gegründet haben, hat mit ihren Töchtern Angelina (13), Helena (10) und Johanna (7) zu tun, die nicht genug von Artistik und Jonglage bekommen können. Durch Zufall kam Angelina an der Montessori-Schule zur Zirkus-AG. Doch als die 13-Jährige auf das Paulus-Praetorius-Gymnasium wechselte, war es damit vorbei. „Unsere Töchter machen schon seit vielen Jahren Zirkus. Und da haben wir uns gedacht, andere Kinder haben vielleicht auch Spaß daran“, sagt Vater Daniel. Am 1. Juni, dem Kindertag, wurden „Glücksind e.V. und damit „Circus Majestroni“ aus der Taufe gehoben. Mit dabei als Trainer ist Dustin Jonas vom Zirkuscamp in Klosterfelde.

„Zirkus ist grenzenlos“, sagt Daniel Wendt. Ziel des Vereins ist es, Kindern ein sportliches Bewegungsangebot zu machen, Motorik, Gefühl und Fantasie anzuregen. „Beim Zirkus passiert noch so viel drum herum“, weiß der Ladeburger. „Wir stellen beispielsweise unsere Requisiten selbst her“, erzählt er. Unterstützung bekommt der Verein von Mitgliedern der Volkssolidarität, die Bälle zum Jonglieren gehäkelt haben. „Wir verstehen uns als Plattform, sind für alle offen und bieten montags und donnerstags, 16 bis 17.30 Uhr in der Gunter-Liche-Halle an der Ladeburger Chaussee, freies Training an - jeder kann sich ausprobieren“, wirbt Daniel Wendt.

Reichlich geworben hatte auch die Stadtverwaltung im Vorfeld des Tages für die Abstimmung zur Verwendung der 100 000 Euro des Bürgerhaushaltes 2019. Im Stadtgärtnerhaus gaben am Sonntag zu den 325 Bürgern, die bereits schriftlich Punkte für Projekte verteilt hatten, noch einmal 163 Bernauer ihr Votum ab. Auf Platz eins landete unangefochten eine überdachte Sitzgruppe für Birkholzaue. Die Begrünung des Bahnhofvorplatzes als Gemeinschaftsgarten folgt mit Platz 2, die Aufstellung von Wildbienen- und Insektenhotels ging auf Platz 3 ein. Weitere Projekte, die 2019 in Angriff genommen werden, sind Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen und Infotafeln in Waldfrieden, eine Spielplatzerweiterung im Blumenhag, die Aufstellung von Bänken vor dem Krankenhaus, am Pankeweg und in Schönow, Maßnahmen zur Schulwegsicherung in Schönow und die Umsetzung einer Tischtennisplatte in Waldfrieden.