Matthias Reim wird von 2000 Fans gefeiert

Sophie Schade

Oranienburg Schon lange vor Konzertbeginn strömten die Konzertgänger in Richtung Schloss, um einen guten Platz möglichst dicht vor der Bühne zu erobern und freie Sicht auf ihren Star zu haben. Angela und Mandy hatten sich einen Platz links vor der Bühne gesichert. Dass die beiden Freundinnen große Fans von Matthias Reim sind, war unschwer zu erkennen. Vor allem Angela fiel nicht nur durch ihren knallpinken Pullover und Glitzerhut auf, denn das Konterfei ihres Stars prangte sogar auf ihrer Handtasche.

Seit wann die Musik von Matthias Reim sie begleitet, konnten sie nicht mehr genau sagen. „Auf jeden Fall hat meine Mutter das früher immer gehört, und ich habe es gehasst“, erinnerte sich Mandy an ihre Kindheit. Als sie aus ihrem Elternhaus auszog, fand sie jedoch zunehmend Gefallen an der Musik von Matthias Reim. Die Texte haben es ihr besonders angetan. „Die Geschichten, die er erzählt, sind wie aus dem wahren Leben gegriffen. Man versteht, wovon er singt“, waren sich die Oranienburgerinnen einig. Ungeduldig riefen einzelne Stimmen im Publikum nach „Matze!“. Lang ließ der Schlagersänger sein Publikum nicht warten. Nur fünf Minuten später als angekündigt, nahm erst die Band ihren Platz auf der Bühne ein, bevor der Star des Abends selbst völlig schnörkellos vor seine Fans trat und seinen Auftritt mit der exakten Gegenthese zu seinem großen Hit „Verdammt, ich lieb‘ dich“ begann. Er stellte seinen Hit „Ich bin nicht verliebt“ vor. Eine Botschaft, die die Konzertbesucher keinesfalls wörtlich nehmen mussten. „Einige von euch sind wiedergekommen, das freut mich sehr. Und an die Neuen: Geil, dass ihr hier seid“, begrüßte Matthias Reim seine Fans.

Auch danach ging es thematisch vor allem um eines: Die große Liebe, und zwar mit all ihren Facetten. Neben altbekannten Stücken standen auch Lieder aus seinem neuen Album „Meteor“ auf dem Programm.

Tanzbar waren die Melodien allemal, das befanden auch die Jüngsten im Publikum. Die zehnjährige Lotti und ihre Freundin Lena etwa kamen aus dem Tanzen gar nicht mehr raus. Dazu waren viele Konzertbesucher ausgesprochen textsicher, sodass einer ausgelassenen Fete bis weit nach Sonnenuntergang nichts im Wege stand.