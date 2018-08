Hennigsdorfer von Havelspektakel begeistert

Sophie Schade

Hennigsdorf Frisch-fröhliches Fest für die ganze Familie: Das Havelspektakel lockte am Wochenende die Stahlstädter an den Hafen. Neben einem bunten musikalischen und kulinarischen Angebot hatten die Besucher die Möglichkeit, sich auch sportlich in und auf dem Wasser auszuprobieren.

So stellten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr auf einem Surfsimulator unter Gelächter ihren Gleichgewichtssinn auf die Probe. Der fünfjährige Max schipperte derweil hochkonzentriert in einem Miniaturboot durch einen der großen Pools. „Uns gefällt das Ambiente direkt am Wasser richtig gut, fast besser als in der Stadt“, so sein Vater Holger. Renate Bischoff wusste die naturnahe Lage ebenso zu schätzen. Damit das so bleibt, wünscht sie sich aber auch, dass etwas pfleglicher mit den Anlagen rund um den Hafen umgegangen wird und jeder seinen Müll entsorgt. „Vielleicht muss das Ordnungsamt strenger kontrollieren und häufiger Verwarnungen aussprechen“, überlegte die Hennigsdorferin.

Bilderstrecke Havelspektakel in Hennigsdorf Bilderstrecke öffnen

Der Ruderclub Oberhavel lud derweil auf seinem Vereinsgelände zum Tag der offenen Tür ein. Der „Firmencup“ führte mit seinem Namen ein wenig in die Irre, denn neben Mannschaften von Bombardier oder Riva ging mit den „Seepferdchen“ auch eine Hobbymannschaft an den Start. Die vier Freundinnen Peggy, Anke, Peggy und Alina treten schon seit vielen Jahren an, wobei Alina in diesem Jahr spontan als Schlagfrau einspringen musste. Der Spaß stand dabei im Vordergrund. Dass sie den auch hatten, war den Frauen deutlich anzumerken. Auf dem sportlichen Konto stand ein sehr respektabler dritter Platz. „Für die Zukunft wünschen wir uns noch eine zweite Frauenmannschaft“, lautete ihr Fazit. Am Ende gab es ein spannendes Finale zwischen den Zwölftklässlern und den Lehrern des Eduard-Maurer-Oberstufenzentrums. Am Ende lehrten die Schüler ihren Lehrern das Fürchten und heimsten den Sieg ein. Später am Tag trat außerdem der „Prominenten-Achter“ mit Bürgermeister Thomas Günther (SPD) an der Spitze gegen den „Publikums-Achter“ an. Die Akustik musste zu diesem Anlass selbstverständlich auch stimmen. Eröffnet wurde das Programm auf der Bühne vom Shantychor Kremmen, bevor Coversänger Freddy Albers in Kapitänsuniform das imaginäre Ruder übernahm. Mit Liedern von Freddy Quinn und Hans Albers beschwor er Seefahrerromantik und lies vor allem die älteren Zuschauer nostalgisch werden. Die frische Brise, die während seines Auftritts über den Platz wehte, tat ihr übriges. Kapitän Flunker hatte derweil allerlei „Seemannsgarn“ für die Kinder in petto.

Am Abend spielten „Les Locomusics“ aus Hennigsdorfs Partnerstadt Choisy-le-Roi auf.