Charly Chaplin von der Rolle

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Ein roter Oldtimer, eine Leinwand, ein historischer Filmprojektor, alte Filmrollen, eine Geige und ein Klavier, damit ziehen Tobias Rank und Gunthard Stehpan von Ort zu Ort, von Region zu Region und Land zu Land. Wie zwei Gaukler auf Wanderschaft oder ein kleiner Wanderzirkus halten sie dort, wo die Leute Spaß und Unterhaltung auf der Straße suchen. Doch die beiden Leipziger sind Künstler und ziehen mit einem nostalgischen Wanderkino umher. Zum dritten Mal machte ihr „Laster der Nacht“ mit dem kompletten historischen Filmvorführequipment wieder in Angermünde auf dem Klosterplatz Halt und zauberte unter dem freien Abendhimmel eine Atmosphäre wie zu den Pionierzeiten des Kinos.

Im Hintergrund knattert der alte Filmvorführapparat, auf der Leinwand flimmern 100 Jahre alte Stummfilme in Schwarz-Weiß, mit kleinen Fehlern, Streifen und schwarzen Flecken und zeigen Charly Chaplin, Larry Semon, Buster Keaton und andere Helden aus den Anfängen des Films, die in eckigen Bewegungen wie im Zeitraffer durch die Bilder huschen. Neben der Leinwand sitzen Tobias Rank und Gunthard Stephan mit Klavier und Geige und geben den Bildern mit Musik Farbe und Sprache. Live.

Seit 1999 gibt es das nostalgische Wanderkino. Ihr Oldtimer-Feuerwehrauto Magirus Deutz, Baujahr 1969, integriert die gesamte Kino-, Ton- und Lichttechnik, samt Stühlen und Zubehör, sodass fast jeder Ort in kürzester Zeit in ein Open-Air-Kino verwandelt werden kann. Den beiden Gründern und Akteuren geht es bei dieser einzigartigen Art mobiler Filmvorführung nicht nur darum, alte und besondere Filme zu bewahren und erlebbar zu machen. Sie wollen auch die originale historische Vorführtechnik erhalten und demonstrieren. So vereint jede Kinoveranstaltung Musik, nostalgische Filme und historische Technik zu einem Gesamtkunstwerk und einem Ausflug in die Filmgeschichte. Und das oft vor schönen Naturkulissen oder historischen Plätzen, wie unter dunklem Nachthimmel auf dem Angermünder Klosterplatz. Dazu schenkte das Angermünder Hotel 1912 Bier, Wein, aber auch Cola und Popcorn aus. Kino von gestern für das Publikum von heute.(dw)