Tausende Besucher bei Sommerfest der Ruppiner Kliniken

Holger Rudolph

Neuruppin Jedes Jahr im Spätsommer gehen Tausende Ruppiner freiwillig ins Krankenhaus. Nur für einen Tag oder ein paar Stunden, bei denen sie im Rahmen des Sommerfestes ihr Wissen über die Ruppiner Kliniken vertiefen können.

Am Sonnabend war es wieder einmal so weit. Auf der Wiese vor dem historischen Hauptgebäude stand eine Bühne, von der aus das Publikum mit Musik- und Tanzbeiträgen unterhalten wurde. Davor saßen die Menschen an Tischen, und ließen es sich essend und trinkend gutgehen. Also ein Volksfest der üblichen Art ohne großen Bildungsanspruch? Sicher nicht, denn schon wenige Meter weiter standen viele Informationsstände zu verschiedensten medizinischen und psychosozialen Problemen.

Wer aber zunächst einen Einblick in das Krankenhaus gewinnen wollte, wie er im Arbeitsalltag der Einrichtung nicht möglich ist, konnte an einer der Führungen teilnehmen. In der Apotheke gab es den modernen Tablettendosis-Packautomaten zu sehen, der dafür sorgt, dass die Patienten auf den Stationen zu jeder Mahlzeit die genau auf sie zugeschnittene Dosis sicher verschweißt erhalten. Auch Pathologie, die alles miteinander verbindende Rohrpost, Strahlenklinik und Wäscherei konnten besichtigt werden. Wer wollte, konnte einen Hörtest machen lassen. Allerdings mussten Interessenten ein bisschen Zeit mitbringen, denn diese Dienstleistung war sehr gefragt.

An einem der Stände im Freigelände präsentierten sich die zum Klinikenverbund gehörenden Ostprignitz-Ruppiner Rettungsdienste mit einigen ihrer 27 Fahrzeuge und einem Dummy. Anhand dieser medizinischen Funktionspuppe erklärten die Rettungssanitäter, weshalb es nötig ist, dass jeder zunächst Erste Hilfe leistet, ehe der Rettungswagen den Einsatzort erreicht. Thomas Bruns ist Rettungswachenleiter im Bereich Neuruppin. Er klärte auf: „Viele Menschen haben Angst, bei der Ersthilfe etwas falsch zu machen. Doch es ist wichtig, einem Menschen ohne Herzschlag und Atmung sehr schnell zu helfen. Die Chance für ihn, zu überleben, liegt bei 50 Prozent. Mit jeder Minute ohne Hilfe sinkt die Chance um zehn Prozent. Schon nach fünf Minuten kann es also zu spät sein.“ Es sollte sich also niemand scheuen, eine kombinierte Herzdruckmassage und Atemspende zu leisten. Die Sanitäter müssten nach spätestens 15 Minuten am Einsatzort sein. Noch werde diese Vorgabe wegen der langen Anfahrtwege in Ostprignitz-Ruppin aber nicht immer eingehalten, bekannte Bruns. Er setzt darauf, dass der Landkreis sein Versprechen hält und das Rettungswachennetz in den kommenden Jahren weiter ausbaut. Nur so könnten später die 15 Minuten konsequent eingehalten werden.

An den Energy-Bikes mit Monitor im Nachbarzelt konnten Männer und Frauen ihre Fitness testen. Es galt, eine Minute so schnell wie möglich in die reichlich Widerstand bietenden Pedale zu treten. Toralf König-Benz war einer der Kandidaten. Im zweiten Anlauf hielt er die Minute durch. Jürgen Frischholz und seine Kollegen an den anderen Fitnessgeräten sammelten alle Ergebnisse. Die besten Frauen schafften mehr als 600 Meter pro Minute, die besten Männer mehr als 800, was auf Dauer wohl sonst nur bei Radrennen erzielten 48 Kilometern pro Stunde entspricht. Bis zum Abend versuchten sich 400 Ruppiner an den Bikes.

Gruppenleiter Wolfgang Neumann vom Blauen Kreuz Neuruppin sprach Passanten an, um sie über die durch das Blaue Kreuz seit 130 Jahren praktizierte Suchtkrankenhilfe zu informieren. Derzeit gebe es in der Neuruppiner Selbsthilfegruppe, die sich in der Regattastraße 1 trifft, 30 Betroffene. Auf Platz eins stehe bei den Süchten zwar immer noch der Alkohol, doch gewännen Drogen-, Medikamenten- und Spielsucht zunehmend an Bedeutung.

Mit einem wichtigen Thema beschäftigte sich auch Dr. Axel Manecke, Geschäftsführender Arzt der Gesellschaft für Transplantationsmedizin Mecklenburg-Vorpommern. Anders als die Organspende sei die wichtige Gewebespende in der Gesellschaft leider weitgehend unbekannt. In größerer Anzahl benötigt werden unter anderem Hornhäute, Blutgefäße, Herzklappen, Knochen und Sehnen. Die auch für Brandenburg zuständige Gesellschaft verfügt in Rostock über eine umfangreiche Gewebebank. Beim Abfassen einer Patientenverfügung müsste es nach Einschätzung von Manecke immer auch um die Position zur Gewebe- und nicht nur zur Organspende gehen.