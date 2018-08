Niedriger Wasserstand der Oder bedroht EKO

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) ArcelorMittal geht es in Eisenhüttenstadt sehr gut. Das ist das Fazit der Einschätzung, die Pierre Jacobs, Vorsitzender der Geschäftsführung von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH), am Sonnabend während der Gesprächsrunde im EKO-Zelt auf dem Stadtfest gegeben hat. „2017 war für uns ein ausgezeichnetes Jahr, und in den ersten acht Monaten dieses Jahres haben wir das gleiche Bild“, sagte er. Die Nachfrage nach Stahl sei in Europa stabil, „die Erlöse sind akzeptabel. Das bedeutet, dass es uns nicht so schlecht geht“, so der EKO-Chef lächelnd. „Unsere Anlagen sind voll ausgelastet, fast ausnahmslos, die Qualität unserer Produkte ist Spitze. Für sämtliche Autohersteller in Europa sind wir der bevorzugte Lieferant geworden.“ 2015/2016 seien schwierige Jahre gewesen, aber: „Unsere Investitionen haben dazu geführt, dass es uns gut geht.“ So sei im März eine 4 Millionen Euro teure Laserschweißanlage in Betrieb gegangen, mit deren Anschaffung eine Forderung der Autoindustrie erfüllt worden sei.

Damit das auch so bleibt, wird auch künftig kräftig im EKO investiert. Beispielsweise würden die Sinteranlage und die Entstaubung komplett saniert, für mehr als 12 Millionen Euro, informierte Pierre Jacobs. „Wenn die neue Entstaubungsanlage bis 2020 voll in Betrieb ist, werden wir weit unter den europäischen Schadstoffgrenzwerten bleiben.“ In die weitere Automatisierung der Produktionsprozesse im Warmwalzwerk würden zunächst 6 Millionen Euro und in den Folgejahren noch zweimal 6 Millionen Euro investiert. Im Kaltwalzwerk werde die Kaltwalzanlage erneuert. „Ziel all dieser Investitionen ist es, uns strategisch weiter nach vorn zu bringen und unser Werk in Eisenhüttenstadt langfristig zu stabilisieren“, betonte Pierre Jacobs.

Die Klimaveränderungen machten sich aktuell auch im EKO bemerkbar, erklärte der Geschäftsführer. Konkret bedrohe der niedrige Wasserstand der Oder das Werk. „Wir müssen bangen, dass der Wasserstand der Oder nicht weiter sinkt. Denn wenn er weiter sinkt, dann müssen wir wohl einige Anlagen wegen Kühlwassermangels abstellen – das hat es noch nie gegeben!“ Das AMEH sei „ein sehr umweltbewusstes Unternehmen“, betonte Pierre Jacobs. „Wir werden in den nächsten Jahren in neue Technologien und Verfahren investieren, die zum Beispiel den Kohlendioxid-Ausstoß am Hochofen weiter senken.“ Letztlich gelte aber: „Ohne Stahl werden wir den Klimawandel nicht bewältigen!“

Der Handelskrieg der USA mit China und anderen Staaten „hat auf EKO zunächst keinen Einfluss“, erläuterte der Geschäftsführer. Denn zum einen exportiere AMEH seinen Stahl nur in europäische Staaten. Zum anderen habe die EU per 1. Juli „Schutzmaßnahmen eingeleitet, Importbeschränkungen, damit Europa nicht überschwemmt wird mit Billig-Importen aus China oder von anderswo“.