Nicht schön, aber spannend

Dirk Schaal

Klosterfelde (MOZ) Im Auftaktspiel der Brandenburger Fußballsaison 2018/19 behielt Union Klosterfelde in der Verbandsliga mit einem 4:2-Sieg die Oberhand gegen Preussen Eberswalde. Bereits nach 28 Minuten führte der Gastgeber 3:0.

Beide Trainer hatten vor der Partie tiefe Sorgenfalten auf der Stirn. „Bei uns fehlt mit Michael Laletin und Alexander Rathmann die komplette Innenverteidigung, zudem ist Raif Yaman heute erst aus dem Urlaub gekommen und war krank. Sein Einsatz ist sehr fraglich“, erklärte Union-Coach Gerd Pröger vor Beginn. Bei Preussen fehlten mit Arafa El-Moghrabi und Neuzugang Moris Fikic zwei Spieler, denen im Saisonverlauf eine Schlüsselrolle im Eberswalder Spiel zugeschrieben wird. Nicht spielberechtigt fehlten außerdem der Kanadier Matthew Barsalona bei Union und bei Preussen der Japaner Shutaro Muraguchi, der in den Vorbereitungsspielen einen starken Eindruck hinterlassen hat.

Kopflos schienen die Gäste nach dem Anpfiff. Dagegen wirkte Union frischer und zielstrebiger. Ein schneller Angriff der Hausherren, Jerome Ehweiner legte quer zu Steven Nowark und der wurde im Sechzehner von Lennard Peter von den Beinen geholt. „Das war glatt Rot, mit den Beinen voran in den Mann“, forderte ein Klosterfelder Anhänger, jedoch vom anderen Ende des Platzes aus. „Eigentlich war es ein ganz normaler Torwarteinsatz, ich habe auch klar den Ball gespielt“, beschrieb der Eberswalder Keeper nach Abpfiff seine Sicht. Schiri Hannes Wilke zeigte jedenfalls auf den Elfmeterpunkt und Tobias Marz verwandelte sicher zum ersten Saisontor im Brandenburger Fußball.

Auch in der Folge blieb Union die spielbestimmende Mannschaft. Ein harmloser Schussversuch vom Eberswalder Marvin Wegner aus 25 Metern war zu notieren, ansonsten war von Preussen im Vorwärtsgang nichts zu sehen. Eine harmlos wirkende Aktion im Strafraum der Gäste sollte zu einer spielentscheidenden Szene werden. Der Eberswalder Marcin Dymek riss ohne sichtbare Not Lukas Bianchini um. Den Elfmeter schoss Marz straff und genau in die Mitte zum 2:0 (15.). So ganz langsam kam Preussen, zumeist über lange Bälle auf den schnellen Chinonso Solomon Okoro, auch öfter in Richtung Klosterfelder Tor. Doch nach einer Ecke war es Marz per Kopf am kurzen Pfosten zum Dritten – ein lupenreiner Hattrick – der die Gastgeber auf 3:0 davon ziehen ließ (28.).

Langsam war bei den Preussen ein vorsichtiges Aufbäumen zu spüren. Nach einem Eberswalder Freistoß zeigte der Schiri von Diskussionen begleitet auf den Punkt, da er bei Felix Klaka in der Mauer ein Handspiel gesehen hatte. Steven Zimmermann verwandelte sicher zum 1:3-Halbzeitstand (34.).

Nach dem Wechsel zeigten sich die Gäste aktiver. Marvin Wegner marschierte auf der linken Außenbahn, seine Flanke in die Mitte köpfte Okoro am langen Pfosten ins Netz (53.). Das fast schon entschiedene Spiel schien wieder offen. Zunächst musste Preussen-Keeper Lennard Peter gegen Steven Nowark und Lukas Bianchini bravouröse retten, bevor sein Gegenüber Dennis Tietz mit tollen Reflexen die knappe Klosterfelder Führung bewahrte. Schön anzusehen war das Spiel auch in der folgenden Phase nicht, bei der beide Mannschaften recht ausgeglichen agierten. Doch Spannung lag über der vom Klosterfelder Flutlicht erhellten Partie. „Hätten wir in der Phase den Ausgleich gemacht, der möglich gewesen wäre, hätten wir das Spiel vielleicht sogar noch völlig gedreht“, erklärte Preussen-Coach Obrad Marjanovic. Doch es kam anders. Aus etwa 20 Metern halblinker Position zog der Klosterfelder Mathias Klotsche ab und hinter Keeper Peter senkte sich der Ball ins Tor zum 4:2-Endstand (85.).

Mit hängenden Köpfen schlichen die Eberswalder vom Platz. Von einem Fehlstart wollte Lennard Peter trotzdem nichts wissen, bemängelte aber wohl berechtigt die Defensivarbeit seine Vorderleute. Gerd Pröger beglückwünschte seine Mannschaft zu einem „hochverdienten Sieg“ und lobte besonders seinen Keeper Dennis Tietz und Tim Borchert.