Querbeetschwimmen vom Winde verweht

Stephan Dreyse

Strausberg (MOZ) Auch in der 93. Auflage hat das traditionelle Strausseeschwimmen noch Neuerungen zu bieten. 294 Jugendliche, Männer und Frauen gingen über 1250, 2500 und 5000 Meter an den Start. Dazu kommen noch einmal 64 Schwimmerinnen und Schwimmer beim Querbeet-Wettbewerb.

„Das Wasser ist ruhig, doch wir wollen etwas Bewegung in den Straussee bringen“, begrüßte Bürgermeisterin Elke Stadeler. Die Bedingungen seien ideal, kaum Wind, auch wenn das Wasser mit rund 24 Grad anfangs wärmer als die Luft ist, ergänzt KSC-Präsident Thomas Beutler. Für die Sicherheit der Teilnehmer sorgten die 34 Mitarbeiter der Wasserwacht, wie Einsatzleiter Marco Exner hinzufügte. Eine gute Nachricht für die Organisatoren ist der fast unveränderte Wasserstand des Straussees im Vergleich zum Vorjahr, so dass keine größeren Anpassungen im Start- und Zielbereich erforderlich waren.

Oftmals gehe verloren, wie viele „im Hintergrund arbeiten, um dieses Event überhaupt erst möglich zu machen“, erinnerte Mitorganisatorin und Kampfrichterin Mandy Kurz. Daher nutzte sie die Begrüßung, um einigen besonders verdienten und langjährigen Helfern zu danken. So Petra Schult, die regelmäßig als Schiedsrichterin auf dem Wasser unterwegs ist. Auch Ralf Brockhaus, der sich um den Auf- und Abbau kümmert, ebenso ihre Schwester Silvia wurden mit einem Präsentkorb bedacht. Silvia Kurz ist als Sprecherin und Kampfrichterin aktiv, aber auch an vielen anderen Stellen immer im Einsatz. Vergangenes Jahr eingeführt, soll die Ehrung fester Bestandteil der Begrüßung werden.

Gleich zum Auftakt gab es eine Neuerung, die bereits im Vorjahr häufiger angefragt wurde: Über viermal 1250 Meter wurde eine Freistil-Staffel, mixed und in offener Wertung, absolviert. 16 Teilnehmer des gastgebenden KSC Strausberg sowie mehrheitlich Berliner Vereine fanden sich zusammen. „Wir haben alle Spaß dabei und veranstalten auch im Training regelmäßig Staffelwettbewerbe. Daher freuen wir uns, auch hier im Team über vier Runden starten zu können“, sagt Luzie Leo vom KSC, bevor sie zum Wechsel ins Wasser geht. Dass die Staffel ruhig mit dem 5000-Meter-Schwimmen zusammengelegt werden könnte, findet Thomas Lipski. „So wird man von einem Trupp begleitet und ist nicht ganz so verloren auf der Strecke“, ergänzt der Aktive vom Treptower SV Berlin. Schöne Atmosphäre und Top-Bedingungen tragen dazu bei, dass er immer wieder gern komme. Wie oft er schon beim Strausseeschwimmen gestartet sei, zählt Thomas Lipski längst nicht mehr, „sicherlich zweistellig“. 21 Minuten für die Runde sei nicht super, aber ordentlich. Sonst komme er etwa auf 19 Minuten. Zwei Staffelschwimmer des Treptower SV waren noch nie beim Freiwasserwettbewerb dabei und eine Teilnehmerin sei erst einmal in dem Bereich geschwommen, berichtet Lipski. Auch über die 2500 Meter ging der Berliner an den Start.

Als jüngster Teilnehmer absolvierte Eric Philipp von der DLRG Berlin-Tempelhof die 1250 Meter. Der 13-Jährige lobte die Veranstaltung am Straussee und ist bereits das zweite Mal dabei. „Das ist mal was anderes. Das Wasser ist so klar, dass ich unter Wasser sogar ziemlich weit gucken kann“, sagte er. Etwa 20 Vereinsmitglieder sind mit ihm dabei. „Natürlich suchen wir die sportliche Herausforderung, sind mit fast allen Wettkampfbereichen vertreten. Hier zählen aber vor allem die Atmosphäre und das Beisammensein“, ergänzt Trainer Christopher Carl. Seit rund fünf Jahren treten die Tempelhofer DLRG-Schwimmer von elf bis über 60 Jahren am Straussee an.

Neu war zudem die Nutzung von Einwegtranspondern. Das spare Aufwand, wie Silvia Kurz ergänzt. Weiterhin wurden die 5000 Meter als mixed absolviert und über 1250 Meter ging es in drei Läufen, ebenfalls mixed, an den Start. Während über 2500 Meter 45 Männer und 52 Frauen starteten, bildete der kürzeste Lauf mit 141 Teilnehmern das größte Feld. „Zuerst hat das Wetter mitgespielt, doch dann wurde es zu windig, so dass wir das Querbeetschwimmen absagen mussten. Sehr zum Bedauern für die 64 gemeldeten Schwimmerinnen und Schwimmer“, sagte Mandy Kurz.

Um die Versorgung der Schwimmerinnen und Schwimmer kümmerten sich Julia Haß, Annett Zimmermann und Irina Bierwert. Die drei Physiotherapeuten sorgten mit ihren Sportmassagen einerseits für Entspannung nach den Wettkämpfen, hielten aber auch die Muskulatur der Sportler warm. „Vor allem bei kaltem Wasser kommt es immer wieder zu Verkrampfungen, die wir dann lösen können“, so Annett Zimmermann, die seit acht Jahren als Masseurin bei dem Event dabei ist.

Zum zweiten Mal dabei war Josephine Tesch. „Es hat mir so gefallen, dass ich einfach wiederkommen musste“, sagt die Teilnehmerin der Schwimmgemeinschaft Neukölln. Sonst als Juniorin bei den offenen zehn Kilometern unterwegs, absolvierte sie im Straussee nach den 5000 Metern auch die Wettbewerbe über 2500 und 1250 Meter. Mit dem Ergebnis über fünf Kilometer war sie zufrieden: „Knapp zwei Minuten langsamer. Ich hatte zwischendrin Krämpfe“, so Tesch, die zwei Jahre das nahe gelegene Theodor-Fontane-Gymnasium besuchte und gern nach Strausberg zurückkehrt. Zudem habe sie nur zwei Wochen Training absolvieren können. „Der See ist schön und die Organisation top“, lobte die 18-Jährige weiter.

Unter den 40 Schwimmern über 5000 Metern setzte sich Stefan Kamlage als Erster durch. Bereits das achte Mal war der Vertreter vom BSC Robben dabei. „Ich mag sowohl die Strecke als auch die Örtlichkeit. Hier ist es nicht so überlaufen“, sagte Kamlage. Von 200-Meter-Freistil bis fünf Kilometer mache er fast alles mit und stieg über 1250 Meter noch mal ins Wasser. Sogar seine 17-jährige Tochter konnte der Teilnehmer internationaler Wettbewerbe zur Teilnahme überzeugen. „So wird es ein Familien-event, auch wenn es eher eine Trainingseinheit ist. Freiwasser macht Spaß“, sagte der Berliner.

Allen davongeschwommen war Paul Luca Sonnenberg über 2500 Meter. Der Teenager vom Berliner TSC hat dabei gleich seine Vorwerte bei den Deutschen Meisterschaften um über eine Minute unterboten. „Das erste Mal dabei und gleich Erster – ich kann es noch nicht fassen“, sagte der 13-Jährige kurz nach dem Zieleinlauf. Seit einigen Jahren ist er bereit aktiver Schwimmer. Erst im Sommer hat der Berliner das Freiwasserschwimmen in Mölln für sich entdeckt. „Auch, wenn es einem auf der Strecke länger vor kommt. Der See ist toll, die Bedingungen super“, erklärte Paul Luca und ergänzte, beim Strausseeschwimmen sei alles ein wenig anders als bei anderen Meisterschaften oder Schwimmwettbewerben. „Es geht hier mehr um den Spaß“. Zudem absolvierte er noch die 1250 Meter. Den 17. August 2019 hat er sich bereits vorgemerkt – da findet das nächste Strausseeschwimmen statt.