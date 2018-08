FSV Union holt den ersten Punkt

Martin Ramos

Rathenow (MOZ) Die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde haben den ersten Punkt in der neuen Regionalliga-Saison eingefahren. Beim Aufsteiger FSV Optik Rathenow bewiesen die Spreestädter Moral und glichen einen 0:2 Rückstand noch aus.

Wahrlich ansehnlich war die Partie des 5. Spieltages nicht. Beide Mannschaften zeigten fußballerische Schmalkost und warteten mit mehr Fehlpässen als Torchancen auf. Die Fürstenwalder waren zwar die spielbestimmende Mannschaft, konnten aber kaum Angriffsaktionen erspielen. In der gegnerischen Hälfte fehlte es an nötigen Ideen und Bewegung.

Der Gastgeber versuchte über Konter die Union-Defensive unter Druck zu setzen. Das gelang auch nur minder gut, stellte die Gäste aber manchmal vor Probleme. So konnte der Abschluss von Nii Bruce Weber noch zur Ecke abgefälscht werden (18.) und nur fünf Minuten später klärte die Abwehr zweimal in höchster Not.

Die einzige, beste und größte Chance in der ersten Hälfte hatte dann Andor Bolyki, der einen Heber von Nils Stettin in den Lauf bekam, zwar Torwart Bjarne Rogall umlief, aber dessen Abschluss noch von einem Rathenower zur Ecke geklärt werden konnte (30.). Gleiche Situation kurz vor dem Seitenwechsel: Caner Özcin bekam den Ball ins Zentrum gespielt, Burim Halili kam aber vor ihm an den Ball, doch anstatt zu Torwart Paul Büchel zu spielen, ließ er sich auf einen Zweikampf ein, wo er zu Fall kam. Özcin konnte so alleine aufs Tor zulaufen und den Ball zum 1:0 versenken (44.).

