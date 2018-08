Beide Seiten beim Start nicht unzufrieden

Ingo Muhme

Ahrensfelde (MOZ) Im Auftaktspiel des Landesliga-Neulings Grün-Weiss Ahrensfelde gegen den Angermünder FC mussten sich beide Vertretungen mit einer Nullnummer abfinden. Vor dem Anpfiff lag so etwas wie eine Aufarbeitung des verpassten Landesliga-­aufstiegs der Barnimer aus der Saison 2016/17 als Spannungsbogen in der Luft. „Für uns war das heute kein Thema mehr“, sagte Gästetrainer Matthias Kandula auf die Frage nach der eventuell vorhandenen Zusatzmotivation. „Für mich war eher ein Thema, was meine Truppe aus dem Pokalsieg gegen Strausberg aus der Vorwoche macht.“

