Klarer Ausgang beim LKO-Derby

Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Einen klaren Gastgebersieg gab es im Derby zum Auftakt der Fußball-Landesklasse Ost. Preußen Beeskow setzte sich im heimischen Sport- und Freizeitzentrum mit 5:0 (1:0) gegen den Storkower SC durch.

Damit gelang den Preußen die Revanche für den Auftakt in der vorigen Saison, als die Storkower an gleicher Stelle mit 5:4 gewonnen hatten. „Das ist ein Einstand, so wie wir ihn uns vorgestellt haben“, sagt Preußen-Cheftrainer Robert Fröhlich. Sein Gegenüber Jochen Meyer sprach von einem „verdienten Sieg der Beeskower, der allerdings etwas zu hoch ausgefallen ist. Nach dem zweiten Tor war das Spiel gelaufen.“

Die junge Storkower Mannschaft, bei der etliche Stammspieler fehlten, konnte in der ersten Halbzeit noch ganz gut mithalten. Die Preußen begannen mit einem Feuerwerk an Offensivaktionen, nutzen dabei allerdings in der ersten Viertelstunde beste Möglichkeiten nicht. So schoss Peter Lassek freistehend aus elf Metern weit neben das Tor (2.). Zehn Minuten später erreichte ein langer Ball im SSC-Strafraum Michael Ulbrich, doch der wurde abgeblockt und bekam auch nicht den von den Zuschauern geforderten Elfmeter. Kurz darauf verfehlte Lassek aus 15 Metern nur knapp das Storkower Gehäuse.

Danach kamen die Gäste besser ins Spiel. Nach einem Freistoß von Christian Sergel köpfte Marian Beyer am Tor vorbei (16.). Nach einem Solo über rechts von Marc Ewler und anschließender Flanke in den Strafraum kam erneut Beyer nicht an den Ball (18.). Und dann gab es sogar fast die Führung für den SSC, als Paul Lehmann einen satten Schuss aus gut 20 Metern an den rechten Pfosten setzte (23.). Doch dann schienen die Gäste etwas geschockt, als sich mit Xhevit Nuha ein weiterer Spieler verletzt zu den bereits Fehlenden gesellte. „Ich habe mir das rechte Knie verdreht“, erklärt Nuha, der ausgewechselt wurde (27.).

Wenig später gab es die Führung für die Preußen. David Stark hatte sich über links schön durchgesetzt und vors Tor geflankt, den Abpraller von SSC-Keeper Thiemo Fey staubte Ulbrich aus Nahdistanz zum 1:0 ab (31.). Die Storkower blieben dran, doch Preußen-Torwart Sebastian Schmidt hatte keine Probleme mit einem 35-Meter-Schuss von Christian Sergel (39.) und sein Bruder Patrick schoss aus gut 20 Metern knapp rechts am Tor vorbei.

Nach der Standpauke von Trainer Fröhlich kamen die Beeskower engagierter aus der Kabine. „Die erste Halbzeit hat mir nicht gefallen. Meine Spieler hatten Aggressivität und Laufbereitschaft vermissen lassen. Da musste ich laut werden“, erklärt der Preußen-Coach. „Und dann hat die Mannschaft die taktische Marschroute voll umgesetzt und verdient gewonnen.“ Ein Extra-Lob bekam 1:0-Schütze Michael Ulbrich: „Einer der Besten auf dem Platz, der seine Mitspieler klasse in Szene setzte.“

Doch der Reihe nach. Erst parierte Preußen-Schlussmann Schmidt einen Schuss von Christian Sergel (51.). Dann prüfte Beeskows Paul Harmuth aus 30 Metern SSC-Torwart Fey, der den Ball mit einer Hand Hand an die Latte lenkte. Nun kam die Zeit von David Stark, der sich selbst zu seinem 22. Geburtstag am Sonntag zwei Geschenke machte. Erst marschierte er nach einem Storkower Ballverlust im Mittelfeld Richtung SSC-Tor und vollendete zum 2:0 (60.). Acht Minuten später scheiterte er zunächst an Torwart Fey, bekam aber noch mal den Ball und konnte sich die Ecke zum 3:0 aussuchen.

Danach parierte der Gäste-Keeper nach einem schönen Spielzug der Preußen einen Schuss von Stark. Doch nach einer Ecke der Gastgeber war er gegen Peter Lassek nach Ulbrich-Kopfball-Vorlage machtlos (74.). Den Schlusspunkt zum 5:0-Endstand setzte Max Rosengart, wiederum nach Ulbrich-Vorlage.

Fünf Minuten davor hatte es kurz mal eine hektische Phase mit harten Fouls in dem ansonsten fairen Derby gegeben. Während Beeskows Paul Harmuth nur Gelb sah, war es bei Storkows Patrick Sergel Rot.