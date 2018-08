Alte Bekannte bleiben unschlagbar

Barfuß und am Übergang der Treppenabsätze zum besseren Kurvenlauf mit einer Hand am Geländer: Johannes Gabbert hat zum 13. Mal am Oderturmlauf teilgenommen und kommt auf eindrucksvolle zehn Siege. © Foto: michael benk

Kerstin Bechly (MOZ)

Frankfurt (Oder) Die aus Frankfurt stammenden Vorjahresieger gewannen auch den 17. Oderturmlauf. Bei den Männern blieb zum zehnten Mal Johannes Gabbert ungeschlagen, bei den Frauen steht Cathleen Meier zum 4. Mal als Schnellste im Protokoll der insgesamt 63 Teilnehmer.

Im Jahr 2010 nahm Cathleen Meier zum ersten Mal die 511 Stufen bis zur 24. Etage des Oderturmes nach der 150 Meter Flachstrecke in Angriff. Sie wurde Zweite. Schon ein Jahr später holte sich die damals mit 21 Jahren jüngste Starterin den Sieg, seit 2015 hält sie auch den Rekord bei den Frauen mit 3:18,08 Minuten inne. In diesem Jahr kam die Frankfurterin ihm mit 3:23,47 so nahe wie keine andere Läuferin seitdem. „Dass ich so schnell bin, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mich regelrecht oben über die Ziellinie geschmissen, man wird ja von den Zeitnehmern immer noch angefeuert“, erzählt Cathleen Meier (OSV Holzinger Sport). Die Siegerin des Oderpokallaufes von 2017 bereitet sich derzeit auf ihren ersten Marathon vor, den sie im Oktober beim Schlaubetal-Marathon in Eisenhüttenstadt bestreiten will. „Die Strecke heute ist für die Vorbereitung darauf viel zu kurz, aber als Frankfurter muss man den Oderturmlauf einfach mitmachen“, beschreibt die 28-Jährige ihre Motivation.

Überrascht von ihrer Zeit war auch Frauke Seidel. Die 18-Jährige durfte vom Alter her das erste Mal starten und wurde auf Anhieb Zweite mit 3:28,38 min. „Ich hatte überhaupt keine Erwartungen, wollte das einfach mal ausprobieren, für mich ist das Fun“, erzählte die Abiturientin, die regelmäßig läuft und sich schon für Schwimmen und Fußball begeisterte.

Silvia Jacobs aus Berlin könnte vom Alter her die Mutter der beiden schnellsten Frauen sein und sie ist immer noch flink unterwegs, was sie als Dritte einmal mehr bewies (3:39,77). Die 56-Jährige kann mittlerweile auf unzählige Treppenläufe verweisen, gewann nicht nur wie vor zwei Jahren den in der Oderstadt, sondern im Vorjahr zum dritten Mal in Folge sogar die Serie Towerrunning Germany, zu der 20 Wettbewerbe in Deutschland gehören, darunter der an der Oder. „Ich renne vor allem wegen der Figur. Ansonsten ist es in meinem Alter schon so: Man trainiert und trainiert, wird aber nicht mehr schneller“, erzählte sie ein wenig wehmütig, um im gleichen Atemzug von der Tour of Tameside im englischen Manchester im Juni zu schwärmen, einem vier-Etappen-Wettbewerb mit Straßen- und Berganläufen bis zehn Kilometer und einem Halbmarathon.

Wie bei den Frauen endete die Männerwertung beim Frankfurter Oderturmlauf mit keiner Überraschung. Obwohl der nun zehnmalige Sieger Johannes Gabbert (2:38,05), der 2007 zum ersten Mal gewann und dreimal Zweiter wurde, die noch am möglichsten hielt: „Es sind so viele polnische Läufer hier, die ich gar nicht einschätzen kann. Wenn jemand schneller ist als ich, ist das okay“, hatte Gabbert vor seinem Start erzählt. Dank der Werbung des Stadtsportbundes, einer der Veranstalter des Oderturmlaufes, auf der Homepage Slubice24 waren etwa ein Dutzend Sportler aus der Nachbarstadt gekommen. Doch am dichtesten auf den Fersen war dem Frankfurter am Ende Michal Filipowicz aus Jelena Gora. Er war unmittelbar vor ihm gestartet und benötigte 2:48,72 min. Dritter wurde mit dem Berliner Siegfried Flor (2:53,58) ebenfalls ein erfahrener Turmläufer.

Gabbert hatte die 24 Etagen erstmals barfuß bewältigt. Ohne Schuhe zu trainieren, ist für ihn nicht ungewöhnlich. „Es war schön leicht an den Füßen, das hat sich an jeder Stufe gelohnt. Ich habe aber auch genau hingeschaut, um mir nicht die Zehen zu stoßen“, beschreibt der 30-Jährige seinen Lauf. Eine neue persönliche Bestzeit diesseits der 2:29 (2015) aufzustellen – den Rekord bei den Männern hält Markus Rebert mit 2:26,0 (2009) – sei weniger sein Ziel, eher gehe es ihm darum, sein Niveau zu halten. Doch eine richtige Trainingsstruktur ist Gabbert in diesem Jahr nicht möglich, da er die Elternzeit für Tochter Miriam übernommen hat.

Zu den Teilnehmern, die wissen, dass sie vorn nicht mithalten können, aber die Abwechslung lieben, gehört Steffen Will vom Möbiskruger SV, der vor ein paar Jahren schon einmal gestartet war und diesmal 4:09,85 benötigte. Der Fußballer nahm den Treppenlauf gleich als „Erwärmung“ für das Spiel seiner Kreisliga-Mannschaft SpG Rießen/Möbiskruge am Nachmittag. Der defensive Mittelfeldspieler hatte da auch ein strammes Laufprogramm zu bewältigen und besiegte mit seiner Mannschaft die SpG Wellmitz/Coschen mit 2:0..

Und während Melanie Schmidt kein Problem damit hatte, etwa in der 20. Etage vom jüngeren Jörg Heidenreich überholt zu werden, ärgerte sich Lars Willborn dann doch darüber, in den Tagen zuvor zu viel trainiert zu haben. Der Ultraläufer hatte noch am Donnerstag Kniebeuge in seinem Trainingsprogramm zu stehen und war stolz auf seine Bestleistung: „500 in weniger als 15 Minuten, aber ich habe heute doch noch schwere Beine“, so der Frankfurter, der dennoch mit 3:13,85 immerhin die fünftschnellste Zeit bei den Männern erzielte.

Weniger Teilnehmer als sonst hatte die Bundespolizei am Start, deren Mitarbeiter in bewährter Weise Ablauf und Zeitnahme bewältigten. Ein Teil der potenziellen Läufer war beim Tag der offenen Tür der Bundesministerien und Fußballspielen im Einsatz.