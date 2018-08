Guten Morgen, Blumenplatz

Drei aus Sechs: Ritchie Barton, Shortie Scheumann und Michael Metzler (von links) spielen am Vormittag in der insgesamt sechsköpfigen Formation „Agathe Kimm“. Hinter ihnen: die Treppe zum Gymnasium. © Foto: Thomas Burckhardt

Konzert an grünem Fleck: Die Band „Auf Krücken durch Rom“, mit Alexander Reichert am Bass, Ansgar Tappert am Schlagzeug, Cathy Clift an Bass und Mikrophon und Stefan Neubacher an der Gitarre (von links) blickt von der Bühne aufs Guten-Morgen-Eberswalde-Publikum vor dem grün bewachsenen Blumenplatz. © Foto: Thomas Burckhardt

Marco Marschall

Eberswalde Guten Morgen Eberswalde ist verreist. Am neuen Blumenplatz gibt es am Sonnabend Musik und süßen Brei. Doch wer leichte Kost erwartet, wird enttäuscht. Schließlich hat schon der Veranstaltungsort selbst einen gesellschaftskritischen Hintergrund.

Die Stühle stehen zur gewohnten Zeit, am Sonnabend um 10.30 Uhr, nicht auf dem Marktplatz, sondern mitten auf der Werner-Seelenbinder-Straße. Das Publikum blickt zum Eingang des Humboldt-Gymnasiums. Am Fuße der Treppe zum Schulgebäude steht die Bühne. Die Instrumente verraten: diesmal gibt es Musik.

Im Rücken der Gäste befindet sich der neue Blumenplatz. Der Ort, der auch die thematische Grundlage des Vormittags bilden wird. Seit wenigen Jahren gedeihen dort Wasserdost, Sonnenhut und Chinagras. „An die hundert verschiedene Pflanzen“, sagt Andreas Timm, der Landschaftsarchitekt, der die Fläche, die vor sechs Jahren noch Brache war, zusammen mit den Eberswaldern umgestaltet hat.

Initiator war der Schauspieler Steffen „Shortie“ Scheumann, der später noch Trompete spielen und das Gedicht „Campo de’ Fiori“ vortragen wird, das der Idee des Blumenplatzes zugrunde liegt. In der Ballade von Czesław Miłosz (1911–2004) erinnert dieser an die Verbrennung des Philosophen Giordano Bruno auf dem römischen Campo de’ Fiori (übersetzt Blumenplatz) und formuliert die Hoffnung auf einen neuen Blumenplatz, an dem „Ein Dichterwort zum Aufruhr aufruft“ – so die letzte Zeile.

Die Ersten, die dem am Sonnabend nachkommen, ist die Band „Auf Krücken durch Rom“, die Giordano Brunos Verbrennung ebenfalls in einem ihrer Stücke thematisiert. Der anklagende Punkrock, mit gesprochenen Texten, ist so früh am Tage nicht jedermanns Sache. Der Großteil der Gäste, darunter viele Senioren, aber lauscht bis zum Schluss und applaudiert. Als Nervennahrung gibt es süßen Brei. „Hat nicht schlecht geschmeckt. Hat mit jedem Löffel immer besser geschmeckt“, diskutiert ein Rentnerpaar in der hinteren Reihe.

Tatsächlich ist die Safran-Griesspeise mit Vanille und Zitrone ein Hinweis auf die Ausstellung „Der süße Brei“, die am 7. September im Zentrum für erneuerbare Energien „Hermann Scheer“ eröffnet wird. Darin wird das Thema Wachstum kritisch beleuchtet. Mehrere Veranstaltungen in der Stadt werden bis zum Ausstellungsende Anfang Oktober darauf verweisen. Guten Morgen Eberswalde am Blumenplatz ist am Sonnabend gewissermaßen der Prolog.

Und diesen bestreitet die Band „Auf Krücken durch Rom“ nicht allein. Blumenplatzerfinder und Trompeter Steffen Scheumann hat ebenfalls diverse Musiker um sich gescharrt. Die Gruppe „Agathe Timm“, mit Silly-Keyboarder Ritchie Barton, Kirstin-Mathilde Timm und Julia Heilmann am Gesang, dem Berufs-Percussionisten Michael Metzler, der in Brodowin einen Glockenladen betreibt, sowie Cellist Sonny Thet, Dauergast beim Altenhofer Liedersommer, hat sich zum ersten Mal zusammengefunden und nach eigenen Angaben nur einmal geprobt. Musikalisch wird es jetzt etwas gediegener, allerdings nicht minder anspruchsvoll. Allein schon die ungewöhnlichen Instrumente von Michael Metzler – ein Waterphone und ein Daumenklavier – sorgen für Aufsehen.

Mit vertrauten Klängen hingegen wird das Publikum am Ende des Vormittags ins Wochenende geschickt. Als Zugabe kredenzt Scheumanns Band „La Paloma“ in der spanischen Originalversion.