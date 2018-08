Eine Pfarrscheine mit Potenzial

Renate Meliß

Schönwalde Violine, Ukulele, Banjo, Miniklavier, Kontrabass - die „Red Chucks“ spielen am liebsten Musik der 1920er bis 1960er Jahre, Oldtime-Jazz, Swing, Bluegrass und auch mal kurz einen „amerikanischen Block“. Die drei professionellen Berliner Musiker gaben am Sonnabend ein Konzert in der ausverkauften Pfarrscheune von Schönwalde.

„Herzlich willkommen zu unserem letzten Konzert“ , begrüßt Bettina Cordts die Gäste. Gekommen sind sie unter anderem aus Bernau, Schönow, Basdorf, Wandlitz, Berlin, Zühlsdorf und Schwanebeck. Denn wer einmal hier war, der kommt einfach wieder. Stimmungsvoller kann ein Konzert-Event fast gar nicht sein. Da schimmert der Rotwein im Glas, flackern Kerzen zwischen Holzstapeln, Stroh und alten Feldgerätschaften – die kleine Bühne ist in stimmungsvolle Lichter getaucht. Und es darf mitgesungen werden. Die Füße wippen sowieso schon im Takt jedes Titels – egal ob bei „Wegen dir hab’ ick meene jute Stellung bei Tietz uffjejebn“, „I love you, you love me“ oder am gedachten Lagerfeuer mitten in der Prärie...

„Wir veranstalten unsere Konzertreihe in der Alten Scheune seit etwa 15 Jahren“, erzählt Bettina Cordts. „Die Idee dazu kam auf, nachdem wir gemeinsam mit einem Vikar und vielen Freiwilligen die völlig zugemüllte Scheune leer geräumt hatten und das Potenzal erkannten, das sie bot. Dann wurde es im Laufe der Jahre immer besser“, erinnert sie sich.

Pro Jahr sind es drei Konzerte. Gestartet wurde in diesem Jahr Ende Juni mit „Jamestown Ferry – Highlands of Scottland and green hills of Tennessee“, Es folgten im Juli „Almost Charlie“ - Indie-Folk im Beatles-Stil und jetzt die Red Chucks. „Unsere Konzerte waren immer ausverkauft“, freut sich Bettina Cordts. „Dass alles so gut läuft, ist einem ganzen Team ehrenamtlicher Mitarbeiter zu verdanken“, sagt sie.

Die Stimmung am Sonnabend ist einfach toll. Die Besucher genießen nicht nur die Musik der Red Chucks und den eigens für diesen Abend kreierten „Red-Chuck-Cocktail“, sondern auch den Pfarrgarten. Und sie freuen sich auf das kommende Jahr. 2019 wird die Konzertreihe in den Sommermonaten fortgesetzt, versichert Bettina Cordts. (mes)