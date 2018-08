Gemacht in Chorin

Matthias Wagner

Eberswalde Warum in die Ferne schweifen, wenn die Kreativität so nahe liegt? „Made in Chorin“, so der Titel der 124. Ausstellung in der Zainhammer Mühle, die am Sonnabendnachmittag eröffnet wurde. Zu sehen sind insgesamt zirka 70 Arbeiten von Antje Kunze, Helmut Sandow und Birgit Schaedel. Die drei Freizeitkünstler besuchen die Malschule von Andreas Bogdain in Chorin. Die Werke, Gemälde und Grafiken, repräsentieren die Schaffensperiode der zurückliegenden Jahre.

„Schon während der Schulzeit habe ich gern gemalt“, erinnert sich Birgit Schaedel. 2009 hat sie ihr altes Hobby wieder gepackt. „Ich wollte sehen, wie weit ich komme“, begründet die Freizeitkünstlerin ihre Motivation, sich der Malschule von Andreas Bogdain anzuschließen.

Kräftig leuchten die Farben eines Mohnblumenfeldes in der Nähe von Chorin auf ihrem neuesten Bild. Malen sei für sie ein Weg zur inneren Zufriedenheit.

Mohnblüten sind auch auf einem der Gemälde von Helmut Sandow zu entdecken. Allerdings ist dieses Motiv eine Kopie des Originals der Eberswalder Malerin Catrin Sternberg, die selbst zu den Gästen der Vernissage in der Mühle zählte. Sie hatte die Nachempfindung natürlich für gut befunden und autorisiert. Helmut Sandow stieß 2014 als letzter zur Malgruppe. „Ich wollte einfach nicht mehr allein malen“, verrät der Ingenieur im Ruhestand, für den das Hobby gleichsam eine Erfüllung ist.

Bereits seit 2007 ist Antje Kunze dabei. Warum sie mit Andreas Bogdain malt? „Ich wollte es gerne richtig können“, so die Kunstlehrerin. Als liebevolle Erinnerung an ihre Großmutter hat die Eberswalderin „Omas Bild“ neu entstehen lassen, welches sie durch die Kindheit begleitete. Nun ist es mit frischen Farben ausgestattet und erwartet seine eigene Geschichte. Das ein wenig in die Jahre gekommene Original von Erich Krüger hängt direkt daneben. Es atmet immer noch den Sommer der vergangenen Tage und strahlt, zwar ein bisschen dunkler, aber sonst scheinbar unberührt durch die Jahre. Aller Wahrscheinlichkeit nach zeigt es die Buchholzer Berge bei Groß Ziethen.

„Jeder findet bei mir seinen eigenen Stil“, so Andreas Bogdain. Das häufig anzutreffende Kopieren des Meisters sei bei ihm nicht üblich, sagte der in Chorin lebende Künstler. Er war 1991 einer der Mitbegründer des Eberswalder Kunstvereins „Die Mühle“. Für eine neue Malgruppe sucht er noch drei ambitionierte Hobbymaler. „Das wird dann die ABC-Schützen-Gruppe“, bemerkt er lachend.

Die musikalische Umrahmung der Vernissage steuerte Sängerin Adina Pfeiffer bei. Bis zum 16. September sind die Bilder in der Mühle zu sehen.(maw)