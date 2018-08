Konzertnacht mit viel, viel Herz

Partystimmung am Wolletzsee: Das Publikum geht den ganzen Abend voll mit der Musik mit. © Foto: Daniela Windolff

Gute Seele am Rande: Busfahrerin Kathlenn Baumann fährt die Gäste nachts sicher nach Hause. © Foto: Daniela Windolff

Partykracher: Die Hermes House Band machte zum Abschluss das Strandbad zur brodelnden Tanzparty bis tief in die Nacht hinein. © Foto: Daniela Windolff

Rockig und temperamentvoll: C. C. Catch wurde von Rappern begleitet, die ihre Hits der 1980er- und 90er-Jahre aufpeppten. © Foto: Daniela Windolff

Star des Abends: Schlagerbarde Howard Carpendale füllt nach 50 Bühnenjahren noch immer riesige Konzertarenen und kam zum ersten Mal nach Angermünde. Am Wolletzsee brachte er tausende Fans mit seinen Ohrwürmern zum Jubeln. © Foto: Daniela Windolff

Daniela Windolff

Anergmünde (MOZ) Mehr als 5000 Besucher erlebten das 10. Angermünder Energie Open Air am Wolletzsee mit Howard Carpendale, C. C. Catch, Hermes House Band, Marquess und Sängern. Die Städtischen Werke und der Angermünder Kulturverein organisierten eine perfekte Partynacht.

Bilderstrecke Energie Open Air Bilderstrecke öffnen

„Nachts, wenn alles schläft“ – brodelt der Wolletzsee. Tausende singen die Hits von Howard Carpendale mit. Der Schlagerkönig füllt nach 50 Bühnenjahren und einem grandiosen Comeback noch immer riesige Konzertarenen und trifft auch in Angermünde auf begeisterte Fans. Hier ist er zum ersten Mal überhaupt nördlich von Berlin und hatte auf dem Weg nach Angermünde durch dichten Wald den Fahrer verwundert gefragt, wo er denn überhaupt hinfahre. Am Ende des Konzerts ruft er seinen Partnern zu: „Nach Angermünde werden wir wohl wiederkommen“ und erntet Jubelrufe. Seine Hits wie „Hello again“, „Tiamo“, „Samstagnacht“, „Dann geh doch“ oder „Viel, viel Herz“ sind Ohrwürmer, deren Texte selbst Schlagermuffel unwillkürlich mitsingen können. Mit eingängigen Melodien und gefühlvollen, keineswegs schnulzigen Texten, setzt er sich auch nachdenklich mit unserer Welt auseinander, wie bei den neueren Hits „Unter einem Himmel“ oder „Das alles bin ich“. Carpendale ist nicht nur der Star des diesjährigen Energie Open Air am Wolletzsee, das zehnjähriges Jubiläum feiert. Er zeigt sich den Gästen auch als charmanter, witziger Plauderer, der trotz seines Erfolges die Bodenhaftung nicht verliert.

Rund 5000 Besucher reisten aus vielen Ecken Deutschlands an, um sieben Konzerte an einem Abend vor wunderschöner Naturkulisse zu sehr erschwinglichen Preisen zu erleben. Möglich machen dieses größte Konzertereignis der Region die Städtischen Werke Angermünde mit Unterstützung des Angermünder Kulturvereins. Mit der Sommerparty wollen sie ihren treuen Kunden Danke sagen. Sie wollen aber auch Verantwortung für die Region beweisen und gerade auch für jüngere Leute etwas bieten. Doch das Energie Open Air, das schon Musikgrößen wie Münchner Freiheit, Revolverheld, Mark Forster, Alphaville oder Heinz-Rudolf Kunze nach Angermünde holte, ist längst zu einem Treffen aller Generationen geworden. Nadine Hepner aus Neubrandenburg kommt seit vielen Jahren mit Oma und Tochter zum Open Air an den Wolletzsee. Die elfjährige Lea findet das „super cool“.

In diesem Jahr trumpft der Schlager poppig und kultig auf. Die frühen Abendstunden gehören den jungen Nachwuchskünstlern Vincent Gross, Maria Voskania und Linda Hess. Perfekt zu einem Sommerabend am Strand passen die spanischen Rhythmen von Marquess, der mit toller Stimme und natürlicher Ausstrahlung das Publikum für sich gewinnt, ehe C. C. Catch, begleitet von rappenden Tausendsassas, die Fans feiern lässt. Die Sommernacht krönen schließlich die holländischen Partykracher „Hermes House Band“.

Angermünder Vereine sorgen für den Ausschank sowie Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Sicherheitsfirma für eine störungsfreie Veranstaltung. Die UVG bringt Besucher kostenlos mit Pendelbussen zum Bahnhof.