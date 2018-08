Feuerwehr mit bewegter Geschichte

Fabian Sauer

Schwanebeck (MOZ) Am Sonnabend luden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Schwanebeck zu ihrem alljährlichen Sommerfest ein. In diesem Jahr gab es allerdings mehr zu feiern als sonst. Immerhin begeht die Schwanebecker Wache nicht nur ihr 85-jähriges Bestehen, auch eine eigene Jugendfeuerwehr gibt es in dem Panketaler Ortsteil seit mittlerweile 50 Jahren.

Dem Anlass entsprechend groß ist der Andrang an Gratulanten bei der feierlichen Festeröffnung um 13 Uhr – Panketals Bürgermeister Maximillian Wonke /(SPD), Schwanebecks Ortsvorsteher Lutz Grieben (Linke) und sogar Barnims neuer Landrat Daniel Kurth (SPD) sind erschienen, um den Schwanebecker Feuerwehrmännern und -frauen Lob und Dank für ihre Dienste auszusprechen. Abordnungen von befreundeten Wachen aus Lindenberg, Buch und Zepernick beteiligen sich am Feuerwehr-Fahrzeugkorso durch Panketal. Und auch die Besucher, zumeist aus Schwanebeck und Zepernick, lassen sich vom wechselhaften Sommerwetter den Spaß an ihrem Feuerwehrfest nicht trüben. Die zahlreichen jungen Gäste begeistern sich nicht nur an Hüpfburg, Bühnenprogramm und Spielangebot, auch die Darbietungen der Jugendfeuerwehr, sowie die ausgestellten Einsatzfahrzeuge stoßen auf regen Anklang. Passend zum Anlass sind historische und moderne Fahrzeuge und Gerätschaften vom Atemgerät bis zur Axt in einem Teil der Fahrzeughalle ausgestellt und bebildern die Entwicklung der Schwanebecker Feuerwehrarbeit in 85 Jahren.

Während alle auf die Rückkehr des Feuerwehr-Fahrzeugkorso warten, bleibt für die älteren Mitglieder der Wehr Zeit, um einen Teil der langen und bewegten Geschichte der Schwanebecker Feuerwache Revue passieren zu lassen.

„Unser Feuerwehrgebäude war ursprünglich mal ein Rinderstall mit Schmiede“, weiß beispielsweise Hauptbrandmeister Bernd Becker zu berichten. Von seinen 65 Lebensjahren hat der Schwanebecker mehr als 50 in der Feuerwehr verbracht und kann viel über die Wache erzählen. Mehrere Jahre war er Feuerwehr-Chef in Schwanebeck.

In ihrer freien Zeit haben Becker und seine Kameraden beispielsweise Ende der 1980er-Jahre die heutige Fahrzeughalle hochgezogen, damit modernere Löschfahrzeuge angeschafft werden konnten. „Davor hatten wir hier drin teilweise noch Lehmböden“, verrät er auf einer Tour durchs Gebäude. Stück für Stück kamen im Laufe der Jahre auch Umkleide, Jugend- und sogar ein kleiner Trainingsraum dazu.

Mit der Wiedervereinigung und geänderten Gesetzen, Vorschriften und Strukturen kam eine weitere Herausforderung für die Schwanebecker Wache. „Wir mussten erst einmal lernen, unsere Wache wie einen eigenständigen Betrieb zu führen“, erinnert sich Becker. „In der DDR unterstanden die Feuerwachen alle dem Ministerium des Innern, da wurde alles vorgegeben. Wir mussten dann also für Schulungen nach Eisenhüttenstadt, um die neue Gesetzeslage und Vorschriften zu lernen.“

Mittlerweile liegen die großen Änderungen in der Vergangenheit und Schwanebecks Ortswehrführer Stefan Pohlmann kann sich ganz auf seine Wache konzentrieren. Mit 40 bis 45 Feuerwehrleuten für den Einsatz und 18 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr läuft die Arbeit für den 55-Jährigen gut. „Wir sind ganz gut aufgestellt, auch wenn die Lage bei uns in diesem Jahr relativ entspannt ist.“ Abgesehen von einem Böschungsbrand an der Bahnstrecke der S2 und einem Feuer in einem kleinen Wäldchen blieb es für die Schwanebecker Feuerwehr trotz Rekord-Sommer ruhig. So können die Kameraden entspannt ihr Jubiläum feiern.