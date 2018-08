Booßen schunkelt und schwoft

Thomas Gutke

Booßen (MOZ) Wie vielerorts sehnten sich ebenso die Booßener wochenlang nach Abkühlung von oben. Ausgerechnet zum Dorffest war es soweit. Zur Eröffnung goss es in Strömen. Doch der Platzregen trübte die Stimmung nicht. Schließlich fand das Auftaktprogramm ohnehin im trockenen Großzelt statt.

Hier hatten zunächst die Kinder der Fröbel-Kita Max und Moritz ihren großen Auftritt. Ganz in wetterfroschgrün gekleidet tanzten die Mädchen und Jungen den Schubidua-Tanz und sangen das Lied vom roten Pferd, das mit seinem Schwanz die Fliege (und die Regenwolken) abwehrt. Später legten die Booßener Tanz-Kids los. Auch Manuel Meier brachte das Festzelt mit seiner steirischen Harmonika im Stile eines Florian Silbereisen zum Schunkeln.

„Feiern sie ihren Ortsteil, sie haben allen Grund dazu“, sagte OB René Wilke. Schließlich sei in Booßen gerade vieles in Bewegung. Vor allem für Kinder und Jugendliche tue sich viel. So ist die Sanierung der Schule fast abgeschlossen. Zugleich haben die Arbeiten für den neuen Schulsportplatz begonnen. Zudem soll bald in einen Spielplatz investiert werden. Grußworte sprach auch Ryszard Swiderski, Bürgermeister der Booßener Partnergemeinde Drzecin bei Slubice. Er nutzte die Gelegenheit, um zum Erntefest seines Dorfes am 8. September einzuladen.

„Nach der großen 700-Jahrfeier im vorigen Jahr ist diesmal alles eine Nummer kleiner“, betonte Ortsvorsteher Eberhard Vetter, der sich darüber freute, dass trotz mittelmäßigen Wetters der Hof gegenüber der Schule voller Menschen war. Denn auch ohne Jubiläum gab es viel zu sehen und auszuprobieren. Feuerwehr, DLRG und Polizei waren mit Fahrzeugen vor Ort. Mitglieder der Kirchengemeinde gaben ein Konzert und verkauften Selbstgebackenes. Kinder und junggebliebene Erwachsene probierten sich in Wettbewerben wie dem Stoßen von Feldsteinen aus. Eine Bürgerinitiative aus Carzig informierte zudem über ihren Protest gegen Windkraft – auch in Booßen entsteht ein umstrittener Windpark. Es gab Trödelstände und eine Motorsägenshow. Und die Preise für Bier, Brause, Bratwurst und Pilzpfanne schmeckten auch dem kleinen Geldbeutel. Am Abend wurde geschwoft und getanzt. Krachendes Finale war ein Feuerwerk – das der Regen und die bereits zuvor heruntergesetzte Waldbrandstufe erst möglich machte.(thg)