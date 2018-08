Jubel über neuen Spielplatz in Wollup

Ingo Mikat

Wollup Großer Jubel brandete am Sonnabend Vormittag auf, als Steintochs Ortsvorsteher Hans-Jürgen Vollberg den neuen Kinderspielplatz in Wollup offiziell eröffnete. Den Bau des Spielplatzes ermöglichte eine Förderung in Höhe von 5000 Euro aus Lottomitteln des Landes Brandenburg. Die Gemeinde Letschin übernahm den Eigenanteil.

Insgesamt standen im vorigen Jahr im Land 500 000 Euro aus Lottomitteln für die Sanierung oder den Neubau von Spielplätzen zur Verfügung. Geplante Projekte bewilligte eine Vergabekommission in der Reihenfolge des Eingangs des jeweiligen Förderantrages. Die Wolluper konnten auf ein geeignetes Grundstück in Gemeindebesitz auf dem Gelände der ehemaligen Gärtner-Berufsschule zurückgreifen und waren so zusammen mit der Letschiner Gemeindeverwaltung mit ihrem Antrag schnell genug. Die Eröffnung ihres von einem Holzbauer aus Alt Zeschdorf errichteten neuen Spielplatzes begingen sie mit einem großen Kinderfest.

Frauen des Ortes hatten für leckeren Kuchen gesorgt und Kaffee gekocht. Die Firma Blankenfeld sponserte die Miete für eine Hüpfburg. Auf einem kleinen Trödelmarkt konnten Familien unter anderem günstig Spielzeug für ihre Jüngsten erwerben.

Der neue Spielplatz mit Schaukeln, einer großen Wippe, einem Sandkasten und Kletterturm mit mehreren, unterschiedlich schweren Zugängen liegt auf einem öffentlich zugänglichen Areal direkt am europäischen Radweg R1. In seiner unmittelbaren Nähe befinden sich überdachte Holzsitzbänke, sodass ihn nicht nur die Kinder aus der nahen Gemeinschaftsunterkunft, sondern auch Radtouristen aus ganz Letschin und viele weitere Gäste mit Kindern schnell als interessanten Rastplatz entdecken dürften. (igo)