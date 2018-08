Der wilde Westen in Strausberg

Irina Voigt

Strausberg Um in die Welt des Westernlebens einzutauchen, mussten sich die Gäste im Sport- und Erholungspark am Wochenende zuerst einmal in der Wechselstube mit OMCD-Dollars versorgen. Dann konnten sie die zahlreichen Genüsse an den Ständen genießen. Das nunmehr 20. Countryfest der Ostrich Mountain Country-Dancers (OMCD) lockte zahlreiche Fans an. Sogar Bayern nahmen die Anreise in Kauf.

Ein Weißzeltlager aus der Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges hatten die Bewohner von Forest City aus Neuenhagen mitgebracht und aufgebaut. Trotz der friedlichen Zeiten war Kriegsberichterstatter Big Arnie (im wahren Leben Arno von der Driel) stark beschäftigt, das Treiben an diesem Wochenende für die inzwischen modernen Medien festzuhalten. Unter dem Kommando von Major Andrew Shermann (Andreas Schäwe) gab es später die Flaggenparade mit dem Hissen der Southern Cross und einem Salutschießen.

Während sich immer mehr passend gekleidete Besucher einfanden, wurde im großen Festzelt ein Tanz nach dem anderen absolviert. Da kamen auch die Nachwuchs-Linedancer zu Ehren.

Vereinsvorsitzende Ulrike Much ist fast von Anfang an dabei. Sie hatte die Country-Dancer vor mehr als 20 Jahren in Neuenhagen zum Fasching gesehen. Seitdem hätten sie sie nicht mehr losgelassen, berichtete die Lehrerin aus Altlandsberg. „Bei uns gibt es an der Schule Wahlpflichtkurse für Linedance“, sagte sie und lächelte bei der Bemerkung, sie habe schon ganz Altlandsberg „countryfiziert“.

Nach einer sehr gelungenen Veranstaltung am Freitagabend nahm das Fest auch am Sonnabend Fahrt auf. „Wir haben wie immer auch unsere Nachbarn aus dem Wohngebiet eingeladen“, sagte Ulrike Much, manche würden schon darauf warten und begeistert mitfeiern. Die Volksfeste in der Umgebung sind mittlerweile ohne Auftritte von Countryfreunden nicht mehr vorstellbar. So kommen die Besucher des Vogelscheuchenfestes in Altlandsberg am nächsten Sonnabend wieder in den Genuss. Und wer dabei künftig mittanzen möchte, dem empfiehlt die Vereinschefin den nächsten Anfängerkurs, der am 5. Oktober beginnt. (Iv)