Tierpark bleibt Publikumsmaggnet

Sophie Schade

Germendorf Zum Saisonende stand am Sonnabend noch ein letzter Höhepunkt im Terminkalender des Germendorfer Tierparks. Zum 19. Tierparkfest kamen noch einmal Tausende Kinder und Erwachsene, um die teilweise exotischen Tiere hautnah zu erleben oder den Saurierpark zu besuchen.

Der Einladung folgten zahlreiche Familien von nah und fern, sodass der Parkplatz schon um kurz nach 11 Uhr bis auf die hintersten Plätze voll war. Sabine Brinkmann, Vorsitzende des Fördervereins, war ein wenig erleichtert ob dieses Ansturms. Immerhin hatten die Berliner Erstklässler am selben Tag Einschulung. Dass nichtsdestotrotz so viele Familien den Weg nach Germendorf gefunden haben, bestätigte sie vor allem darin, dass sich das Tierparkfest etabliert hat. „Kleiner geworden ist es auf jeden Fall nicht“, so ihr Fazit der vergangenen Jahre. Neben den Tieren, die in der großen Freizeitanlage gehalten werden, sorgten die Akteure auf der Bühne für kindgerechte Unterhaltung. Clown Dudellumpi versuchte mithilfe des Publikums und eines Regentanzes, das langersehnte kühle Nass herbeizuzaubern. Die Kinder der Grundschule Germendorf führten ihre Sangeskünste vor. Neu im Programm war außerdem der Verkehrsgarten im Saurierpark, in dem die Kinder auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr vorbereitet wurden.

Viele Familien waren am Wochenende nicht zum ersten Mal im Germendorfer Tierpark, sondern sind regelmäßige Gäste oder hatten aus ihn früheren Besuchen in guter Erinnerung. Der vierjährige Linus und seine Familie sind deshalb nicht durch Zufall auf dem Tierparkfest gelandet, denn die Oranienburger zählen seit Jahren zu den Stammgästen. Besonders spannend findet der kleine Junge den Saurierpark.

Auf dem Weg dorthin sind sie am Sonnabend für einen Moment bei den Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Germendorf hängengeblieben. Tierparkchef Torsten Eichholz dankte den Kameraden der Feuerwehr für ihren unermüdlichen Einsatz in diesem besonders trockenen Sommer. Als Belohnung übergab er einen Scheck über 6 500 Euro.

Höhepunkt am Nachmittag war die Tiertaufe. Ein Hochlandrind, ein Känguru und zwei Stachelschweine bekamen von den anwesenden Kindern Namen verliehen.