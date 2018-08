Bäume pflanzen, recyceln und Rad fahren

Ingo Mikat

Letschin 20 polnische Radler und 37 deutsche Radwanderer haben sich am Sonnabend Vormittag am Denkmal des Alten Fritz in Letschin zu einer gemeinsamen Radtour getroffen. Die Exkursion, die über Groß-Neuendorf und Kienitz bis nach Wollup und zurück führte, bildete den Abschluss eines im vergangenen Jahr begonnenen Klimaprojektes. Selbiges wurde von der Euroregion Pro Europa Viadrina gefördert. Unter Leitung der polnischen Gesellschaft „Natura Plus“ haben Bürger aus der polnischen Gemeinde Pszew mit Bewohnern der Großgemeinde Letschin in Sachen Klimaschutz kooperiert.

Zu Beginn des Radausfluges begrüßte Martin Wiese im Auftrag des Letschiner Bürgermeisters gemeinsam mit Tomasz Żółkiewicz von der Natura Plus-Gesellschaft die Radfahrer. Tomasz Żółkiewicz erinnerte an einige Höhepunkte des Projektes. Das hatte im vergangenen Jahr auch mit einer deutsch-polnischen Radwanderung begonnen. Es folgten in diesem Jahr zwei Workshops. In Pszew sammelten die Teilnehmer Schrott, der die Umwelt gefährdete. In Letschin verhalfen hauptsächlich Schüler der Fontane-Schule alten, weggeworfenen Gegenständen durch ein so genanntes Upcycling zu neuem Leben.

Darüber hinaus haben die Projekt-Teilnehmer in beiden Gemeinden insgesamt 60 Bäume gepflanzt. Die Letschiner nutzten die Chance, um mit den 30 für sie bereitgestellten Buchen das Mikroklima im Bereich ihrer Schule zu verbessern. Außerdem entstand eine kleine zweisprachige Broschüre mit Hinweisen, wie jeder Einzelne in seinem Lebensalltag kleine Beiträge zum Klimaschutz leisten kann.

Die Motive der polnischen und deutschen Radler, an der gemeinsamen Tour teilzunehmen, ähnelten sich. So erklärte Dieter Kummerow aus Groß Neuendorf: „Ich finde die Aktion gut, weil sie Aufmerksamkeit für die Region und den Klimaschutz bringt.“

Andreas Klein, ebenfalls aus Groß Neuendorf, nutzt, wie er verriet, sein Rad nicht nur in der Freizeit, sondern auch auf dem täglichen Weg zu seinem zehn Kilometer entfernten Arbeitsort. Und Gerda Rode aus Letschin sitzt zweimal wöchentlich für Fahrten in die Natur auf ihrem Drahtesel.

Auch Sabine und Detlef Wiese aus Letschin schlossen sich der Tour gerne an. Sie radeln oft in der Freizeit und auch auf dem Weg zur Arbeit. Krystian Grabowski aus Polen brachte zu der Radtour seinen Sohn Gracja nach Letschin mit. Er bezeichnete Fahrradfahren als eine der wohl schönsten Arten des aktiven Umweltschutzes. Gemeinsam unternehmen Vater und Sohn in Polen oft Ausflüge zu Badeseen.

Am Sonnabend freuten sie sich darauf, bei der deutsch-polnischen Radtour für den Klimaschutz viele Gleichgesinnte und auch die Oderbruchlandschaft und die Natur rund um Letschin näher kennen zu lernen.(igo)