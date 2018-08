Nach 60 Jahren Schulstunde wiederholt

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Seit mehr als 30 Jahren sehen sich die 10. Klasse-Abgänger des 1968er Jahrgangs der 2. Oberschule – heute Hegermühlen-Grundschule – alle fünf Jahre bei einem Klassentreffen in Strausberg. Am Sonnabend, zum 50. Jubiläum, war es mal wieder soweit. Zu 20 Ehemaligen, die im Laufe des Nachmittags und Abends zusammenkamen, gesellten sich auch Hannelore Hauff (77), Klassenlehrerin beim Abschied, und Irmgard Valentin (82), die bei der Einschulung am 1. September 1958 ihre Klassenlehrerin war – und es offenbar bis heute ist. Im Lehrerzimmer der Hegermühlen-Grundschule spielte sie mit ihren alten Schülern kurzerhand die Miniversion einer damaligen Unterrichtsstunde nach. Inklusive Hausaufgaben fürs nächste Klassentreffen. Schulleiterin Marina Altkuckatz führte anschließend alle durch das Haus. Eine Schifffahrt mit der „Annemarie“ und ein Abendessen im Restaurant „Zur Fähre“ rundeten den Tag ab. Viele Teilnehmer haben aber noch öfter als zu den Klassentreffen Kontakt, erzählte Organisatorin Hannelore Knauft. „Immer wenn Irmgard Valentin einen runden Geburtstag hat oder einen mit einer fünf hinten, sind mindestens zehn bis 15 von uns bei ihrer Feier.“ (mst)