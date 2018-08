Angehende Lkw-Fahrer messen sich

Jürgen Liebezeit

Lehnitz (MOZ) Obwohl Florian Goltz erst seit 14 Tagen hinterm Lkw-Steuer sitzen darf, steuerte er mit viel Gefühl den 18-Tonnen durch den Parcours. Ganz fehlerfrei absolvierte der 21-Jährige aus Velten die Hindernisse und Schikanen aber nicht. Trotzdem sind die Ausbilder mit seiner Leistung zufrieden. „Du bist nicht hektisch geworden“, lobte Steffen Kühnast, Ausbildungsleiter bei der Havelländischen Abfallwirtschaftesellschaft (HWA), die Besonnenheit des jungen Mannes am Steuer. „’Schnell, schnell’ ist unser größter Feind.“

Florian Goltz, der derzeit sein drittes Lehrjahr als künftiger Berufskraftfahrer absolviert, hat am Sonnabend am Interdisziplinären Ausbildungszentrum in Lehnitz zusammen mit weiteren fünf Auszubildenden an einem Wettbewerb teilgenommen. Die Lehrlinge von HWA, AWU und Alba Logistik mussten dabei nicht nur ihre Fahrkünste unter Beweis stellen, sondern auch theoretisches Wissen haben. „Wir haben alles möglichst realitätsnah aufgebaut, weil es auf der Straße immer wieder zu kniffligen Situationen kommt“, erklärte Annette Fürstenberg, Fuhrparkleiterin bei der AWU und bei der Firma Grunske.

Gewonnen hat den Wettbewerb Gino Laue (Alba Logistik). Er erhielt ein Mountainbike. Der zweite Platz ging an Christian Hermann (Alba Logistik), dritter wurde Romano Prenzel (AWU).