Jörn Tornow

Beeskow (MOZ) Am Sonnabend hat die Kreisverwaltung zum Tag der offenen Tür eingeladen. Die Besucher konnten sich die Standorte in Beeskow, Fürstenwalde, Erkner und Eisenhüttenstadt ansehen und mit der Behörde in Kontakt treten. Der Tag der offenen Tür war gleichzeitig auch Sprechtag.

Auf der Burg Beeskow, Sitz des Kultur- und Sportamtes konnte sich Interessierte das Museum selbstspielender Instrumente ansehen. Im Gesundheitsamt in der Brandstraße wurden Seh- und Hörtests angeboten. Kinder konnten abgenutzte Zahnbürsten gegen neue eintauschen. Christian Stauch, der persönliche Referent des Landrats, führte die Bürger durch das Landratsamt.

Ein wichtiges Thema war die Ausbildung. Die 15-jährige Helene Märker aus Eisenhüttenstadt informiert sich bei Ausbildungsleiter Frank Elgner, welche Berufe sie ab dem Jahr 2021 erlernen kann. Die Studienfächer Soziale Dienste und Öffentliche Verwaltung Brandenburg sowie die Ausbildungsberufe Verwaltungsfachangestellte und Kauffrau für Büromanagement sind möglicherweise in drei Jahren gefragt, erfuhr sie. Zur besseren Orientierung bietet das Landratsamt auch Praktikumsplätze an.

Wolfgang Mochow vom Amt für Infrastruktur und Gebäudemanagement zeigte am Computerbildschirm, wie seine Mitarbeiter die Kreisstraßen im Blick behalten. Mit speziellen Fahrzeugen wird das Straßennetz gefilmt oder fotografiert, das Bildmaterial kann dann am Computer ausgewertet werden, um zum Beispiel Instandhaltungsarbeiten zu beauftragen.

Die beste Resonanz auf den Tag der offenen Tür gab es laut Kreissprecher Mario Behnke im Archiv-, Lese- und Medienzentrum, wo mehr als 150 Gäste gekommen seien. Kaum öffneten sich dort die Türen, waren auch schon die ersten Besucher da. Leiterin Marina Aurich führte durch die nagelneuen Räume des Kreisarchivs. Mit so viel Resonanz habe sie gar nicht gerechnet, sagte Marina Aurich. „Aber die große Anzahl der Interessierten macht uns auch stolz.“ 17 000 laufende Meter umfasst die Regalanlage im Magazin des Landkreises Oder-Spree, das sich jetzt in den ehemaligen Odersun-Hallen befindet.

Guten Zuspruch mit etwa 120 Besuchern gab es laut Behnke auch auf der Burg Beeskow. Anders verlief der Tag im Jobcenter in Erkner. Dort erschien bis zum späten Vormittag kein einziger Besucher.(jt/bw)