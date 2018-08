„Aufstehen“ ohne MOL-Linke

Stellten sich Fragen der Gäste: Die Kreisvorsitzende der Linken in Märkisch-Oderland, Bettina Fortunato, die Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung Dagmar Enkelmann und der Linke-Landtagsabgeordnete Marco Büchel (v.l.) beim Hoffest der „Linken“ in Seelow. © Foto: Johann Müller

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Mit ihrem traditionellen Hoffest haben die Linken in Märkisch-Oderland am Freitagabend ihre diesjährigen Friedenswochen eröffnet. Unter den mehr als 100 Gästen aus Seelow und dem Umland waren viele Partner aus der Kommunalpolitik. Sie erlebten Polittalk, Unterhaltung und eine Absage an die linke Sammlungsbewegung „Aufstehen“.

Thematisch ja – wenn es um ein bestimmtes Anliegen geht. Da könne sie sich eine Art Sammlungsbewegung vorstellen. „Aber so? Nein!“, sagt Bettina Fortunato. Im Märkisch-Oderländer Kreisverband der Partei Die Linke stoße Sarah Wagenknechts Idee von einer linken Sammlungsbewegung auf Ablehnung. Das bringe eher die Gefahr einer Parallelstrukur, meint die Kreisvorsitzende. „Unsere Abgeordneten sollen ihre Arbeit an der Basis machen, dann braucht’s keine Sammlungsbewegung“, erklärt Bettina Fortunato resolut. Die Seelowerin hatte am Freitagabend die Rolle der Gastgeberin und Moderatorin auf dem Hoffest übernommen.

Ihr zur Seite stand der zweite Landtags-Abgeordnete der Märkisch-Oderländer Linken, Marco Büchel. Einst Stammgast des Hoffestes, konnten die Seelower sie nach einigen Jahren der Abwesenheit wieder zum Polittalk auf dem malerischen Vierseitenhof an der Breiten Straße begrüßen – die einstige „Miss Bundestag“ Dagmar Enkelmann.

Die Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung brachte schlechte Nachrichten aus dem Büro in Warschau mit. Die geänderten politischen Verhältnisse im Nachbarland hätten die Arbeit der Stiftung dort erschwert, so Enkelmann. Sie wisse nicht, „was die Stiftung da noch soll“, sagte sie mit Blick auf die Tatsache, dass am 13. März diesen Jahres die Gedenktafel an Rosa Luxemburgs Geburtshaus in der Stadt Zamość entfernt worden ist. Hintergrund sei ein Gesetz, dem zufolge in Polen Zeugnisse, die an die Zeit des Kommunismus erinnern, beseitigt werden sollen.

Auf „Aufstehen“ angesprochen, erklärte Dagmar Enkelmann: „Die Linke ist von Anfang an eine Sammlungsbewegung gewesen. Wir müssen den Graben zwischen Partei- und Fraktionsspitze zuschütten, sonst verlieren wir alle.“ Die Haltung von Sarah Wagenknecht zu Flucht und Migration „macht mir Sorgen“, erklärte die einstige Frontfrau der Linken in der Region.

In den Talk-Pausen sorgten die Musiker des Trio „Scho“ aus Berlin mit ihrer russischen Kaffeehausmusik für Stimmung. Just, als sie „Woda, woda“ (Wasser) anstimmten, fing es zu tröpfeln an. Doch die Gäste blieben. Sie hörten so, wie die Landesvorsitzende der Linken, Anja Mayer, auf Bettina Fortunatos Frage, ob das Beispiel der Linken in Ostprignitz-Ruppin, die zur Kommunalwahl mit der CDU kooperieren wollen, Landeslinie werde, antwortete: Nein, das Modell sei „keine Blaupause fürs Land“.

Der Linke-Kreisverband lädt am Dienstag, 19 Uhr, ins Kino Letschin. Dort wird der Friedensfilm „The messenger – Die letzte Nachricht“ gezeigt.