Bettina Winkler

Erkner (MOZ) In der Nacht von Sonnabend zu Sonntag wurden drei unbekannte männliche Personen beobachtet, wie sie in ein Gebäude in der Erkneraner Friedirchstraße eindrangen. Sie hebelten eine Tür an der Laderampe der Apotheke auf. Als die Polizei kam, flüchteten die Täter. Der entstandene Sachschaden wurde auf 4000 Euro geschätzt. Ob noch mehr gestohlen wurde, steht noch nicht fest.