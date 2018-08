Einbruch während des Stadtfestes

Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Einbrecher haben den Trubel des Stadtfestes für einen nächtlichen Einbruch genutzt. Die bislang unbekannten Täter brachen in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag in ein Einfamilienhaus in der Beeskower Straße ein. Sie schlugen eine Fensterscheibe neben der Eingangstür ein, griffen durch das Fenster und öffneten so die Eingangstür von innen. Im Haus durchsuchten sie die verschiedenen Räume. Nach einem ersten Überblick der Hauseigentümer haben die Einbrecher ein zwölfteiliges Silberbesteck erbeutet und aus dem Tiefkühlgerät Lebensmittel mitgenommen. Schaden: 2000 Euro.(gro)