Hilfe, wenn das Baby kommt

Irina Voigt

Strausberg Sehr gut besucht war am Sonnabend das Sommerfest des Netzwerkes Gesunde Kinder von Märkisch-Oderland. Dutzende Unterstützer und Kooperationspartner sorgten für Spiel und Spaß bei den kleinen und viel Information bei den großen Gästen im Sport- und Erholungspark.

Silvana Behrendt hätte sich vor 20 Jahren solch ein Angebot gewünscht. Hilfe für sie als junge Mutter, einen Ansprechpartner mit Erfahrung, der Antworten auf zahlreiche Fragen kennt, die unweigerlich auftreten, wenn ein Kind geboren wird. Umstellungen in der Familie müssen bewältigt werden und so manch ein Problem, angefangen beim Antrag für Kindergeld bis zum Finden eines Kitaplatzes, gilt es, zu meistern. Heute ist ihre Tochter 20. Und Silvana Behrendt hilft als Familienpatin sieben Kindern zwischen null und drei Jahren in sechs Familien, Anfangsprob-leme zu bewältigen. Seit anderthalb Jahren ist sie eine von derzeit 62 Familienpaten. Evelin Roscher aus Petershagen ist seit fünf Jahren Patin. „Ich habe, als ich in den Ruhestand ging, nach einer gemeinnützingen Beschäftigung gesucht und sie hier gefunden“, sagt sie.

Vor zehn Jahren beschloss man im Landkreis, ein Netzwerk für Gesunde Kinder ins Leben zu rufen; in Trägerschaft des DRK, gefördert durchs Land und den Kreis, mit Unterstützung des Strausberger Krankenhauses und der Immanuel Klinik Rüdersdorf. Und so lautete das Motto des diesjährigen Sommerfestes „Geburtstagsparty“. Dafür hatten sich alle „Standbetreiber“ von Eltern-Kind-Zentren aus Neuenhagen und Hoppegarten, dem Strausberger Bündnis für Familien, der Wasserwacht, der DAK, der Musikschule Fröhlich und vielen anderen passende Beschäftigungen für die Kinder ausgedacht. So ließ sich der siebenjährige Collin am Stand des Neuenhagener Eltern-Kind-Zentrums von Praktikantin Angelina Siegel ein schickes Tattoo aufkleben, genau wie die große Schwester der 14-monatigen Mirella. „Ich bin froh, im Netzwerk Ansprechpartner gefunden zu haben“, sagt die Mutter der Mädchen, Petra Krasemann aus Rüdersdorf. So konnten nach der Geburt von Mirella viele Fragen gestellt werden, die sich aus der neuen Geschwisterkonstellation ergaben.

Genau darum ginge es, erklärt Silvia Hennebold. Sie ist eine der Mitarbeiterinnen des Netzwerkes im Landkreis. „Wir wollen mit Hilfe der Familienpaten Brücken bauen zwischen den ganz alltäglichen Fragen bei der Kinderbetreuung über Kontaktangebote bis hin zu professionellen Hilfen“, sagt sie. Schreikinder seien häufig ein Problem. Gefragt werde, was zu tun sei, wenn das Baby nicht schlafen wolle, wenn es schlecht esse, wann und wie die Nahrungsumstellung bewältigt werde. Es gebe aber auch Angebote, wo man sich mit anderen Eltern treffen kann. „Die Familienpaten arbeiten ehrenamtlich“, sagt sie, und würden selbst den Umfang der Betreuung festlegen. Von einer Stunde im Monat bis zu mehreren in der Woche.

Die Paten werden in Schulungen gut vorbereitet. Da geht es um Rechte und Pflichten, um Säuglingspflege und Erziehungsberatung. „Wir begleiten die Familie durch eine spannende Zeit, in der viel Entwicklung stattfindet“, sagt Silvia Hennebold. Und das Interesse an dieser Familienhilfe wachse ständig. Viele nutzen sie bis zum dritten Lebensjahr des Kindes, in dem die Patenschaften enden. Rund 800 Kindern im Landkreis und ihren Eltern konnte bereits geholfen werden. „Die positive Resonanz aus den Familien zeigt, dass unsere Unterstützung ankommt“, freut sich Silvia Hennebold.