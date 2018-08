Pokal-Aus mit Ansage

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Das klare Pokal-Aus kam mit Ansage – zu groß war der Klassenunterschied. Die Handballerinnen des SV Union Neuruppin, Rückkehrer in der Verbandsliga, hatten im HVB-Wettbewerb gegen den Viertligisten Grün-Weiß Werder keine Chance. Das Team von Trainer Tony Palmowske unterlag am Sonnabend deutlich mit 21:38.

Vor dem Saisonstart am kommenden Sonntag daheim gegen den Hennickendorfer SV hatten die Unionerinnen ein richtiges Schwergewicht zu Gast. Die Vorsaison mit Platz fünf in der Ostsee-Spree-Liga abgeschlossen, streben die Werderanerinnen laut Trainer Steffen Scherping in den nächsten zwei, drei Jahren den Sprung in die 3. Liga an. Jedoch müssen erst die personellen und finanziellen Rahmenbedingungen passen.

Auf dem anvisierten Weg ins Final-Four des HVB-Pokals waren die Neuruppinerinnen eine kleine Hürde. Lediglich in der Anfangsphase und Mitte der zweiten Halbzeit konnten die Gastgeberinnen ernsthaft Paroli bieten. Über weite Strecken stellte Werder eine zu starke Abwehr, so dass Union, das auf drei Stammkräfte (Ulmer, Ramin, Uhlenbrock) verzichten musste, kaum Lücken fand. In der Offensive, und erst recht bei Kontern, ging bei den Grün-Weißen die Post ab. Vor allem Linksaußen Josefine Nehls war kaum zu stoppen. Als Werder früh auf 12:6 davongezogen war, stellte Unions Trainer Tony Palmowske auf zwei Kreisläuferin um. Zudem kam Katharina Bremer auf Linksaußen aufs Parkett. Und der quirlige Blondschopf wirbelte fortan kräftig und zeigte eine bärenstarke Vorstellung. Ebenso wie Franziska Lieske als Aufbauspielerin und gefährliche Rückraumschützin. Doch weil die Hausherrinnen im ersten Durchgang drei Siebenmeter nicht ins Netz brachten, hatten die Gäste, die jeweils Mitte der Halbzeiten beinahe komplett durchwechselten, bald eine komfortable Führung. Werder leistete sich lediglich Ende der ersten Halbzeit eine Konzentrations-Auszeit, ansonsten spielte der Favorit seinen Stiefel souverän runter. Zum Ende hin ließen bei den zehn Unionerinnen merklich die Kräfte nach. Mit Lisa Röckner und Ariane Neumann mussten zwei Youngsterinnen beinahe komplett durchspielen. Und dennoch bot der Außenseiter einen ansprechendes Pokal-Kampf.