Nabu stellt sich gegen „wolfsfreie Zonen“

Thomas Pilz

Menz (MOZ) Der Naturschutzbund Brandenburg (Nabu) macht Front gegen „einen Missbrauch der natürlichen Wiederbesiedlung Deutschlands durch den Wolf zu politischen Zwecken“. Das hat Tom Kirschey, Vorsitzender des Nabu-Regionalverbandes Gransee, am Sonnabend in Bezug auf die Aktion „Wolfsfreie Zone“ erklärt, die unter anderem vom CDU-nahen Bauernbund Brandenburg initiiert wurde. „Durch Panikmache und populistische Debatten ist keinem Nutztierhalter geholfen“, so Kirschey. Vielmehr sei neben staatlicher Hilfe auch „die Kooperation und Nachbarschaftshilfe der Menschen unserer Region gefragt, um den Herdenschutz zu verbessern“, so der Granseer Nabu-Vorsitzende. Am vergangenen Sonnabend startete die Organisation in Menz (Stechlin) zum Thema Wolf ein solches Projekt. Ehrenamtliche Naturschützer der Region halfen Schäfer Reinhard Brehe, am Wallberg einen Schutzzaun für seine Tiere zu bauen. Die Weidenutzung isolierter Einzelflächen sei wichtig, „jedoch sind gerade dort die Tiere einem höheren Risiko durch den Wolf ausgesetzt“, räumte Kirschey ein. Für 10. November plant der Bauernbund unterdessen eine Großdemo in Potsdam zur Schaffung von „Wolfsfreien Zonen“.