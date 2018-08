Typograph aus Gent stellt in Gransee aus

Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Da wurde doch der Galerist – zu seiner eigenen Freude – vielfach eines Besseren belehrt: Marc Berger konnte am Freitagabend in seiner Granseer Druckwerkstatt und Galerie Eremitage ungewöhnlich zahlreiche Besucher begrüßen. Anlässlich der Vernissage von typografischen Arbeiten des belgischen Künstlers Stéphane de Schrevel fanden sich dutzende Neugierige ein, ob schaulustig oder vom Fach, ob aus Gransee oder aus der Ferne. Der Zustrom wollte kein Ende nehmen. So viele waren es schließlich, dass in dem Gemäuer Platznot drohte.

Galerist Berger begrüßte angenehm überrascht die Gäste im Namen des ausstellenden Künstlers. Und der schmunzelte leise in sich hinein. Was nicht verwundert: Typograph und Druckgrafiker Stéphane de Schrevel führt als eine Quelle seiner Inspiration gerne den Humor an.

In seiner Laudatio erläuterte Berger, selber ein renommierter Druckgrafiker, was aus seiner Sicht die formalen und inhaltlichen Kriterien der Kunst seines belgischen Kollegen ausmacht. De Schrevel habe sich in all seiner Bescheidenheit einen hervorragenden Ruf in der europäischen Handpressen- und Letterpress-Szene erworben. Vor allem, weil er ein perfekter Minimalist sei, obgleich er gelegentlich barocke Ausbrüche zulässt, so Berger. Selbst ungewöhnliche Schriften setze er wirkungsvoll ein. Und die Themen: Fehlbarkeit des Menschen zum Beispiel, wie sie sich in der Funktionsweise von Computern widerspiegelt, oder aber beim Gebrauch floskelhafter Sprüche, die zu hohlen Worthülsen verkommen sind.

Faszinierend sei an den Arbeiten von Schrevel, der in Gent eine Gastprofessur an der dortigen Kunsthochschule innehat, dass er ein akribischer Perfektionist sei, er mache sich „unglaublich viel Arbeit“. „Jede noch so kleine Kleinigkeit ist wichtig und wohlüberlegt“, erklärte ein begeisterter Marc Berger.

Die Werke von Stéphane de Schrevel sind bis 28. Oktober zu sehen, mittwochs, donnerstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr, aber auch nach Vereinbarung unter 03306 2980437.