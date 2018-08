Holzernte und Hundevorführung

Kam bei den Kindern gut an: Die Vorführung der Holzernte mit einem Harvester. © Foto: Henriette Brendler

Henriette Brendler

Fürstenwalde (MOZ) Mit Jagdhundeschau, Forsttechnik-Vorführungen und jeder Menge Spiel und Spaß haben die Fürstenwalder am Sonntag ihr 5. Waldfest an der Pintschbrücke gefeiert. Vor allem viele Familien zog es an diesem Tag auf das weitläufige Festgelände an der Spree.

Pünktlich um 12 Uhr warteten Besucher und Jagdhunde an der Wiesenbühne bei der Verlobungseiche auf die Eröffnungsrede von Bürgermeister Matthias Rudolph. Der kam dann auch mit einigen Minuten Verspätung über die Wiese geeilt – bekleidet mit einem gelben Bademantel und Gummischuhen. „Ich habe gerade bei der Feuerwehr-Vorführung einer Personenbergung aus der Spree mitgemacht“, erklärte er den Besuchern, bevor er das Waldfest offiziell eröffnete. „Der Wald ist heute die Hauptperson und dieses Fest soll uns allen seine Vielfalt nahebringen“, so Rudolph.

Dafür hatten sich rund 60 Vereine und Partner ins Zeug gelegt, um den Besuchern ein buntes und lehrreiches Programm zu bieten. Ein Anziehungspunkt für Kinder war die Vorführung der Jagdhunde. Hunde-Expertin Alexandra Weibrecht erläuterte den Zuschauern die verschiedenen Rassen und ihre Merkmale. „Wer eine Körperspannung wie eine Gurke hat, braucht keinen Hund, der schwer zu führen ist“, erklärte sie. Nicht schlecht staunte das Publikum, als sie sich von ihrem Hund ein Wiener Würstchen apportieren ließ und der es brav vor seinem Frauchen ablegte.

Ebenfalls auf der Spreewiese schürte Guido Strohfeldt sein Feuer, in dem zwei übereinander gestülpte Tontöpfe standen. „Wir zeigen hier, wie früher Teer hergestellt wurde. Dafür gräbt man ein Gefäß ein, in das zweite wird Birkenrinde gefüllt und dann werden beide Töpfe mit Lehm verbunden. Weil der Sauerstoff fehlt, kondensiert das Birkenharz dann als Teer in den unteren Topf“, erklärt der Museumsleiter.

Beate Neumeister und ihre drei Söhne gingen derweil mit Greifvögeln auf Tuchfühlung. Hans (4), der Jüngste von ihnen, traute sich sogar, einen Buntfalken auf die Hand zu nehmen. „Ich bin schon das dritte Mal beim Waldfest dabei. Die Vielfalt der Angebote finde ich toll. Und es ist ein guter Anlass, mal wieder in den Wald zu gehen“, so die Fürstenwalderin.

Aber auch die Technik-Fans kamen an diesem Tag auf ihre Kosten. Es gab unter anderem Vorführungen mit Kettensägen und Maschinen zum Holzverladen. Mike Kraatz von der Langewahler Firma Numrich & Grambole erklärte allen Interessierten, wie ein Harvester funktioniert: „Das Fahrzeug vollführt eine sogenannte Vollernte. Der Baum wird gefällt und gleich in Stücke geschnitten.“ Viele Kinder nutzten die Gelegenheit und stiegen mit in die Führerkabine, um die Fällarbeiten einmal hautnah mitzuerleben. Carlo aus Bad Saarow zeigte sich begeistert, als er wieder vom Harvester herunterkletterte. „Es hat ganz schön geruckelt, aber ich fand es ganz gut. Angst hatte ich keine“, sagte der Fünfjährige aus Bad Saarow.

Ordentlich zu tun hatte auch Revierförster Guido Weichert an seinem Nistkasten-Stand. „Wir stellen heute Fledermauskästen her, die dann Anfang Oktober im Wald aufgehängt werden. Auf den Kästen stehen die Namen der Kinder, die sie gebaut haben. Das ist ein Projekt des Landesforstbetriebes und der Stadt“, berichtete der Förster. Insgesamt gebe es 27 Fledermausarten in Brandenburg. Die Kästen seien eine wichtige Hilfe für die Tiere.

Stadtforstdirektor Thomas Weber zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des Waldfestes. „Neu war der Auftakt mit einem Gottesdienst, vor fünf Jahren war am Vormittag nicht so viel los“, freute sich der Organisator. Auch das Unterhaltungsprogramm für Familien sei aufgestockt worden. „Mir ist es wichtig, dass den Besuchern bei diesem Fest nicht nur vermittelt wird, wozu der Wald dient, sondern auch, dass er den Bürgern gehört“, so Weber.