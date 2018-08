Komposition als Widerspruch

Boris Kruse

Berlin/Potsdam (MOZ) Musik, so heißt es in der Theorie häufig, ist strukturierte Zeit. Was dieser Satz bedeuten kann, wird einem beim Hören von Mathias Spahlingers Komposition „passage/paysage“ von 1990/91 bewusst: Während des rund dreiviertelstündigen Werkes bleibt das Orchester irgendwann, salopp gesprochen, einfach stehen, und verharrt auf einem einzigen Ton. Etwa eine Viertelstunde lang steigern sich die Musiker in ein – ja, in was eigentlich? Die Streicher zupfen wie manisch ein H. Aber das Orchester als Einheit fällt dabei auseinander, die Instrumentalisten werden zu irrlichternden Einzelkämpfern. Der Versuch, gemeinsam ein Werk aufzuführen, wird vom Komponisten demonstrativ unterlaufen.

Mathias Spahlinger treibt sein Spiel mit den Erwartungen des Publikums, aber auch der Musiker. Ein schönes Orchesterwerk im Rahmen der gängigen Spielregeln gibt es bei ihm gerade nicht, die bekannten Formen und Konventionen haben ausgedient. Neue Musik, wie Spahlinger sie komponiert, stellt auch keine neue Konvention an die Stelle der alten. „Ich glaube, dass das heute nicht geht“, sagt Spahlinger dazu. Aus dem schlichten Grund, dass Neue Musik ihre eigenen Entstehungsbedingungen immer schon mitdenkt, und sich daraus wieder neue Verschiebungen von Sinn und Zusammenhang ergeben. Die natürlich ihrerseits zu hinterfragen sind. Die Neue Musik steckt in ihrem eigenen hermeneutischen Zirkel fest.

Die Berliner Festspiele haben Spahlingers einflussreiches, aber selten aufgeführtes Zentralwerk jetzt als eines der Höhepunkte für das diesjährige Musikfest ausgewählt. Das Ensemble Modern bringt „passage/paysage“ gemeinsam mit Werken von Anton Webern (1883–1945) zur Aufführung, der Dirigent ist Enno Poppe.

Spahlingers Kompositionen sind nebenbei immer auch Meta-Musik, sie reflektieren die Entstehungsbedingungen und den zeitgeschichtlichen Kontext, in den hinein sie erklingen. Musik ist bei Mathias Spahlinger nicht nur organisierte Zeit, sie ist auch ein Kommentar zur Zeit. Und zur Musik der Zeit. Einen politischen Komponisten hat man Spahlinger genannt; einen, der sich kritisch einmischt mit seinen Werken, die doch erst einmal reine Musik sind, also nicht thematisch gegenständlich oder irgendwie ohne Weiteres festlegbar.

Es geht darin vielmehr um den Widerspruch an sich, den Musik und ihre Aufführungspraxis verkörpern können. Spahlinger beruft sich auf Georg Friedrich Wilhelm Hegel, wenn er die Aufgabe der Neuen Musik umreißen soll: „Contradictio est regula veri“, so zitiert er, „Widerspruch ist die wahre Regel“.

In der Philosophie des 19. Jahrhunderts war das ein brüskierender Angriff auf die herrschende Doktrin von Logik; heute ist es das vielleicht noch in einem Musikbetrieb, der von der akademischen Ausbildung entlang eines Werkkanons bis zu den Aufführungen vor Bildungsbürgern im Bau des Konzertsaals durchritualisiert ist. Ein Detail am Rande: Der künstlerische Leiter Winrich Hopp hat in diesem Jahr rituelle und zeremonielle Praktiken in der Musik zu einem Programmschwerpunkt ausgearbeitet, mit Interpretationen unter anderem von Strawinskys „Le sacre du printemps“.

Das passt also. Neue Musik, so Spahlinger, sei „kein Stil, sondern eine Methode, die man auf andere Musiken wie die afrikanische genauso anwenden könnte“. Im jovial-gemütlichen hessischen Dialekt gerät Spahlinger ins Plaudern, wenn es um das Abarbeiten an der Tradition geht; er zieht Parallelen zu städtebaulichen Entscheidungen der jüngeren Vergangenheit, zur historistischen Rekonstruktion des Zentrums seiner Heimatstadt Frankfurt am Main etwa: „Da will sich eine Schicht an der vermeintlich eigenen Vergangenheit schöntun“, beschreibt er diesen Hang zur Musealisierung. „Das ist ein reaktionäres Bedürfnis.“

Was haben der Schönberg-Schüler Anton Webern und Mathias Spahlinger sich als Komponisten heute zu sagen? Sicher nicht nur die Ablehnung der klassischen Tonleiter als Gestaltungshintergrund für Musik. Webern gehöre zu seinen „musikalischen Grunderfahrungen“, sagt Spahlinger. Bereits im zarten Kindesalter habe er dessen Werke geliebt – zur allgemeinen Überraschung seines Umfeldes.

Wobei die frühe Neigung so abwegig wohl gar nicht war: Der junge Mathias, geboren 1944 in Frankfurt am Main, wuchs in einer musikalischen Familie auf. Sein Vater war von Beruf Cellist und brachte ihm als Kind diverse Instrumente bei. Später, in seinen Teenagerjahren, kam eine Begeisterung für Jazz hinzu. „Ich bin musikalisch gewissermaßen zweisprachig aufgewachsen“, blickt Spahlinger zurück.

Die einzige auffällige Unterbrechung seiner lebenslangen Beschäftigung mit Musik stellt eine Schriftsetzerlehre in den frühen 60er-Jahren dar; danach setzte er seine musikalische Ausbildung in Darmstadt fort und wurde 1968 Musiklehrer in Stuttgart. Nach Stationen an der damaligen Hochschule der Künste Berlin und der Staatlichen Hochschule für Musik Karlsruhe war Spahlinger ab 1990 Leiter des Instituts für Neue Musik an der Hochschule für Musik Freiburg. Seit seiner Emeritierung im Jahr 2009 lebt er bei Potsdam.

Was ist denn nun der beste Weg in die Neue Musik – komplette Unvoreingenommenheit, so wie der junge Mathias Spahlinger sie als Kind mit den Werken Weberns erlebt hat? Oder doch der des Studiums der Musikgeschichte, mit all ihren voraussetzungsreichen Theorien und Stil-Revolutionen? „Bei mir hat sich im Laufe vieler Unterrichtsjahre ein gemischtes Bildungsideal herausgebildet“, antwortet Spahlinger. Und er zitiert Pablo Picasso: „Man braucht lange, um jung zu werden.“ Ganz ohne Kenntnis des Gewesenen geht es also doch nicht.

