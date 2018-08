Linke fordern Oberschule für Oberkrämer

Jürgen Liebezeit

Oberkrämer (MOZ) Mit einem Antrag zur nächsten Gemeindevertretersitzung in Oberkrämer bekräftigt der Ortsverband der Linken die Idee, eine Oberschule in der Gemeinde einzurichten. „Ein entsprechender Antrag wurde auf der jüngsten Versammlung einstimmig verabschiedet“, teilte der Ortsverbandsvorsitzende Sebastian Wolf mit. Die aktuellen Prognosen der Schulbedarfsplanung seien mehr als ausreichend, um eine Oberschule in Oberkrämer zu begründen. „Die bisherige Ablehnung des Landkreises ist argumentativ nicht zu halten. Selbst wenn die Hälfte der Schüler aus der Gemeinde nicht in Oberkrämer zur Schule ginge, wäre eine Zweizügigkeit mit je 25 Schülern sicher“, rechnet Wolf vor. Deshalb fordern die Linken die Oberschule in Oberkrämer und zusätzlich, dass alle bestehenden Oberschulen – insbesondere in Kremmen – bestehen bleiben. „Sollte sich der Landkreis weiterhin uneinsichtig zeigen, werden wir die Gemeinde zum Bau einer Oberschule in kommunaler Trägerschaft auffordern“, sagt Wolf in einer Pressemitteilung.