Ein Markt wie im Mittelalter

Elke Lang

Storkow (MOZ) Am Wochenende befand sich die Burg Storkow zum neunten Mal fest in Gauklerhänden. Akrobaten, Tänzer, Schauspieler und Sänger in mittelalterlicher Kostümierung begeisterten mit ihren Shows rund 5000 Besucher. Außerdem wartete das Gaukler-Burgfest wieder mit passender Handwerkskunst und Kulinarik auf.

Wenn das Anderthalb-Mann-Unternehmen Carnica aus Lebus ein Fest veranstaltet, strömen die Menschen aus ganz Ostbrandenburg und Berlin, um sich in ein mittelalterliches Flair versetzen zu lassen. So war es auch am Wochenende wieder beim Gauklerfest in Storkow stattfand. Die Burg lieferte das stilechte Ambiente an ihrer Südseite, neben dem großen Tor und im Hof. Nur als am Sonnabend zur sonst besucherstärksten Zeit dunkle Wolken am Himmel hingen und dann auch ein paar Tropfen fielen, lichtete sich das Getümmel zwischen den 55 Ständen, Zelten und Aktionen etwas.

Dabei war es manchmal schwer zu unterscheiden, wer eigentlich zu den Veranstaltern und wer zu den Besuchern gehörte, denn es gibt von Letzteren nicht wenige, die Spaß daran haben, sich selbst in Kostümen als Ritter oder Burgfräulein in Szene zu setzen. Viele von ihnen sind Stammgäste. „Das ist total schön. Man kennt sich vom Sehen und grüßt einander“, sagte Gerd Schulz, der „halbe“ Mann vor Ort, während Ehefrau Monika als Chefin von Carnica die Büroarbeit erledigt. Von den rund 5000 Besuchern waren nicht wenige einen ganzen Tag beim Fest dabei oder sogar an allen beiden Tagen.

„Der Durchschnittsbesucher ist um die drei Stunden bei uns“, hat Gerd Schulz beobachtet. „In dieser Zeit kann er alle Programmpunkte miterleben, die sich auf der Bühne abspielen“, ist in der Planung berücksichtigt. Diese beginnt je nach Fest und Thema jedes Jahr aufs neue mit anderen Künstlern, Abläufen und Ständen. Dem Veranstalterehepaar ist wichtig: „Wir ziehen nicht wie ein Zirkus von Ort zu Ort mit gleichem Programm, gleichen Leuten und gleicher Größe, sondern passen uns dem Thema und den Örtlichkeiten an.“

Wenn das Osterspectaculum auf der Burg Storkow stattfindet, würden vor allem Ritterkämpfe zu Pferde mit Lanzengefecht, Ritt durch das Feuer und Ritterlager gezeigt, erläutert Gerd Schulz den Unterschied zum Gauklerfest, bei dem die Gaukelei im Vordergrund steht. Das kleine Unternehmen hat in seinem 22-jährigen Bestehen einen „Pool von mehreren hundert Künstlern und Standbetreibern“ aufgebaut, „und es bewerben sich immer wieder neue“, ist er stolz auf sein Renommee. „Wir haben erstklassige Leute, die über Jahre hinweg dabei sind, und die Neuen bieten eine schöne Abwechslung.“

Beim Bühnenprogramm, das jeweils eine halbe Stunde dauert mit anschließender viertelstündiger Pause, standen diesmal die Gauklershows mit „Xander der Narr“ und dem Duo Thalamus sowie die Gauklermusik mit der Gruppe Tolstafanz im Vordergrund. Jedes Programm wiederholt sich an beiden Tagen bis fünf Mal. Den absoluten Höhepunkt bildete zum Abschluss Xanders Jonglage mit Feuer.

Parallel dazu fanden Aktionen außerhalb der Burg statt. Dazu zählten ein historischen Riesenrad und ein historisches Karussell, „beides Einmaligkeiten aus Tschechien, beides nur mit Muskelkraft betrieben“, so der Veranstalter. Aber auch Handwerker bei ihrer Arbeit, wie Drechseln, Schmieden, Filzen, Kerzenziehen, tragen zur Unterhaltung bei, ebenso Bogenschießen, Axt- und Messerwerfen sowie Jonglieren.

Dass eine so roße Veranstaltung über einen Familienbetrieb funktioniert, ist den Beteiligten am Veranstaltungsort zu verdanken. „Hier auf der Burg sind alle sehr kompetent, angefangen von den Chefs, früher Werner Krumbein, heute Andreas Gordalla, bis zur Tourist-Information. Es macht einfach Spaß mit ihnen“, kann Gerd Schulz nicht genug loben.