Schlammschlacht und bebender Acker

Bettina Winkler

Alt Golm (MOZ) Zahlreiche Besucher schauen sich an, wie ein 30 Jahre alter Unimog – ein Universalfahrzeug von Mercedes – durch schlammiges Gelände fährt. Im extra präparierten Wasserloch spritzt es meterweit. Gleich nebenan dreht ein Schützenpanzer laut dröhnend seine Runden. Der Boden bebt. An Bord hat er begeisterte Mitfahrer. Dietmar Forche von den Alt Golmer Oldtimer Freunden hat auf seinem Militärfahrzeug ZIL ebenfalls etliche Gäste auf der Ladefläche und fährt damit über hügliges Gelände. „Das Mitfahren ist schon ein ganz besonderes Erlebnis“, sagt Klaus Krüger aus Berlin. Der vierjährige Leopold, der mit seinem Vater Oliver Pilz aus Hangelsberg kommt, hält sich dagegen wegen des Krachs die Ohren zu. Rund 200 Aussteller mit Oldtimer-Fahrzeugen – vorwiegend aus dem Militärbereich – haben sich zum 8. Uralfest in Alt Golm eingefunden. „Das Wetter ist super, es staubt nicht so“, sagt Tino Forche von den Organisatoren, die schon drei Tage lang vor dem Treffen das Gelände mittels Tankwagen gewässert haben. Der kurze Regenguss gegen Mittag bringt auch noch genügend Feuchtigkeit auf das Veranstaltungsgelände. Steffen Erhardt (53) und sein Sohn Benjamin (30) aus Bad Saarow stehen beeindruckt vor einem Ural. Das russische Militärfahrzeug ist ein Allrounder im Gelände. „Da werden Erinnerungen an die Armeezeit wach. Ich habe damals bei den Baupionieren zwar keinen Ural gefahren, dafür aber einen Trabant Kübel“, sagt Steffen Erhardt. Auch solche Fahrzeuge, die bei der Nationalen Volksarmee der damaligen DDR eingesetzt wurden, sind ausgestellt. Angela und Gerd Thiemann mit Enkel Erik (2) schauen sich gerade eine Reihe solcher Autos an. Auch die Berliner Schwestern Conny (53) und Margitta (62) Thomas sind begeistert von der Vielfalt. „Alte Fahrzeuge und Motorräder sind immer wieder faszinierend.“