Vermisster Hennigsdorfer vermutlich tot

Mandy Oys

Hennigsdorf/Liebenwalde (MOZ) Eine Leiche ist am Sonnabendnachmittag in der Schnellen Havel in Liebenwalde gefunden worden. Ein Bootsführer entdeckte den leblosen Körper im Wasser, bestätigt Ariane Feierbach von der Polizeidirektion Nord. Vermutlich handelt es sich um den 70-jährigen Hennigsdorfer, der bereits seit 17. August vermisst wird. In der Nähe des Fundortes stand ein Auto, wie es der Vermisste fuhr. Nach dem Wagen war per Beispielbild gefahndet worden. Zudem hatte die Polizei nach der Vermisstenanzeige der Familie mit Hubschrauber, Bereitschaftspolizei und Hunden nach dem Mann gesucht.