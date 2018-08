Im Bobby-Car um die Wette

Holger Rudolph

Neuruppin Klassische Bobby-Cars sind rot. Doch am Samstagnachmittag waren die pummeligen Plastik-Karossen beim Rennen in Radensleben in allen Farben zu sehen.

16 Kinder, vier Frauen und elf Männer rollten auf den kleinen Autos den Hügel hinunter. Es war das zweite Mal, dass in Radensleben ein solches Rennen stattfand. Vom klassischen Seifenkisten-Wettbewerb, der in der Region auch in vielen Orten stattfindet, unterscheidet es sich dadurch, dass die Gefährte nicht selbst gebastelt wurden.

Die roten und andersfarbigen Renner sind bei den sehr jungen Nutzern beliebt, was den kleinen Teilnehmern anzumerken war. Lennox war mit seinen anderthalb Jahren der jüngste unter den jungen Startern. Er legte die vorgesehene Strecke in nur 25,5 Sekunden zurück.

Organisatorin Anita Buchen vom ausrichtenden Verein „RadensLEBEN e.V.“ freute sich über das erneute große Interesse an dem Wettbewerb. Der Liebe wegen hatte es sie einst aus Tirol in die Mark Brandenburg gezogen. In Österreich hatte es immer wieder mal Bobby-Car-Rennen gegeben. Der Kinderspaß war dort schon altbekannt. In Brandenburg musste Anita Buchen erst ein bisschen Werbung dafür machen, doch dann war das Interesse nicht nur beim Verein groß. Diesmal kamen dafür mehrere Teilnehmer aus Neuruppin. Sogar Kinder aus dem Nachbarkreis Oberhavel waren beteiligt. Dass so ein kleines Plastikauto auch die erwachsenen Fahrer trug, spricht für die Qualität der Fahrzeuge.

Bei den Kindern siegte der glückliche Felix Richter mit 17,6 Sekunden, gefolgt von Mia-Sophie Müller mit 18,0 Sekunden und Finley Haupt mit 18,2 Sekunden.

Im kommenden Jahr sollen in Radensleben die kultigen Plastikkisten wahrscheinlich schon im Mai auf die Piste geschickt werden. Denn der Verein will im Spätsommer 2019 ein Erntefest ausrichten. Kurz zuvor noch das Rennen, wäre zu viel in einem zu kurzen Zeitraum.

Etwa 100 Besucher sahen sich das Spektakel am Sonnabend an und klatschten für ihre Favoriten. Dabei machte es überhaupt nichts aus, dass manchmal ein Papa neben dem Nachwuchs mitlief und dafür sorgte, dass das Bobby-Car auch tatsächlich in der Spur blieb.

Schon in knapp einem Monat soll die nächste Aktion des Vereins stattfinden. Dann werden zum ersten Spatenstich für die neue kirchliche Kita verschiedene Stände mit Spielen, Speisen und Getränken aufgebaut und betreut.