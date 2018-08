Gymnasiasten sind bei Ausscheid in Berlin erfolgreich

Thomas Pilz

Gransee (MOZ) Schüler des Granseer Strittmatter-Gymnasiums haben erfolgreich an einem weltweiten Literatur-Wettbewerb des Auswärtigen Amtes in Berlin teilgenommen. Neun Texte von neun Schülerinnen sind für eine Veröffentlichung in einem E-Book des Außenamtes qualifiziert worden, berichtet Gymnasiumslehrer Olaf Hahn. Am Sonntag fand in Berlin die Preisverleihung und Veröffentlichung des Buches statt, anwesend auch Projekt-Pate und Regisseur Detlef Buck sowie RBB-Moderator Uwe Madel. Staatsministerin des Auswärtigen Amtes Michelle Müntefering vergab die Preise. Sophia Grundmann belegte in ihrer Alterskategorie den 3. Platz.