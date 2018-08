Bad Belzig schmückt sich

Bärbel Kraemer

Bad Belzig Die Sieger im Wettbewerb „Bad Belzig blüht auf“ 2018 sind gekürt. Am Sonnabend Nachmittag wurde das Geheimnis um den Wettbewerbsausgang gelüftet. Der Tradition folgend, während des Bad Belziger Altstadtsommers, zur schönsten Kaffeezeit und auf der Hauptbühne am Marktplatz.

Die mit dem Wettbewerbssieg verbundene Keramikplakette - wie in der Vergangenheit gestaltet und gestiftet von Schülern der Förderschule „Am grünen Grund“ in Bad Belzig - wurde damit vor viel Publikum überreicht. Inklusive dem dazugehörigen Gutschein für einen Besuch in der SteinTherme und der dazugehörigen Urkunde.

Ausgewählt wurden die Sieger des Verschönerungswettbewerbs, der ursprünglich bereits 1993 durch den damaligen Fremdenverkehrsverein der Stadt aus der Taufe gehoben wurde, durch eine fünfköpfige Jury. Ihr gehörten die Stadtverordneten Werner Sternberg, Dietmar Hummel, Kerstin Zureck sowie Bauamtsleiter Christoph Grund und Thermechef Dr. Christian Kirchner an. Im Vorfeld war entschieden worden, dass die Jury durch die Ortsteile Lüsse und Hagelberg/Klein Glien reist und in Bad Belzig in der Erich-Weinert-, der J.-R.-Becher, der B.-Brecht- sowie der Fontanestraße nach besonders gepflegten Anwesen Ausschau halten soll.

Im Ortsteil Lüsse wird die mit dem Wettbewerbssieg verbundene Keramikplakette künftig das Haus von Annette und Detlef Lorenz schmücken. Im Ortsteil Hagelberg/Klein Glien wird sie am Grundstück von Simone Hauschild und Horst Lehnicker und in der Bertold-Brecht-Straße in Bad Belzig am Haus von Viola Galigarnik und Kurt Mittelhaus zu bewundern sein.

In der Erich-Weinert-Straße hatten üppig blühende Blumenkästen zudem so großen Eindruck auf die Jury hinterlassen, dass die Eheleute Kästner und König jeweils mit einem kleinen Präsent ausgezeichnet wurden. Die Entscheidung des Gremiums fiel, wie immer, schwer. Das Wieso und Warum ist schnell erzählt: Es gibt in den Dörfern der Stadt und im Stadtgebiet viele schmuck gemachte Vorgärten und liebevoll sanierte Fassaden. Ausschlaggebend für die Bewertung des Gremiums war letztendlich jeweils der Gesamteindruck des Grundstücks.