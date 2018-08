Odin Tietsche

Neuholland (MOZ) Bewohner eines Hauses in Neuholland überraschten am Freitagabend zwei Einbrecher auf frischer Tat.

In der Zeit von 17 bis 22.50 Uhr versuchten die beiden Männer, mehrere Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Dimitroffstraße aufzubrechen und vermutlich daraus etwas zu entwenden. Dabei wurden sie schließlich durch die Hausbewohner gestört. Die Personen rannten zu einem Auto und flüchteten in Richtung Ortsausgang. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.