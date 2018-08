Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Zwei Männer hatten am Sonnabend bei Gartenarbeiten in der Gartenkolonnie Zukunft sowie in der Pflaumenallee metallische Gegenstände gefunden. Der Verdacht, es könne sich um Munition handeln, bestätigte sich zum Glück nicht. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte nach einer Überprüfung Entwarnung geben. Zuvor hatten die Männer die Polizei informiert.