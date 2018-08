Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Rasanter Pferdesport erwartet Besucher vom 31. August bis 2. September auf dem Poloplatz in Falkensee-Finkenkrug. Der Bucherer Polo Cup Berlin lockt an den drei Tagen internationale Polo-Teams in die Gartenstadt. Jeweils ab 13 Uhr sind auch Besucher an allen drei Tagen gern gesehen. Rasantes Polo, spannende Action und leckeres Essen, unter anderem argentinische Spezialitäten werden geboten.

Parkplätze sind reichlich vorhanden. Die Zufahrt erfolgt über den Feldweg am Rohrbecker Damm, Kreuzung Trifftstraße. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos auf www.polo-tour.de.