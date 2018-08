dpa

Cottbus (dpa) Nach der Evakuierung einer Cottbuser Postfiliale wegen eines herrenlosen Pakets hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handele sich um einen 47 Jahre alten Mann, der psychisch krank sei, teilte die Polizei am Montag mit. Er werde derzeit stationär medizinisch betreut.

Am Freitagmorgen war die Postfiliale in der Innenstadt geräumt worden. Vor dem Eingang lag das verdächtige Paket. Experten des Landeskriminalamtes gaben nach einigen Stunden dann Entwarnung. Es war vor allem mit alten Zeitungen befüllt. Noch am Freitag hatten Beamte den Mann ermittelt, wie es weiter hieß.