CDU sieht systematisches Versagen

dpa

Potsdam (dpa) Vor der mit Spannung erwarteten Sondersitzung des Gesundheitsausschusses im Brandenburger Pharmaskandal sieht die CDU ein systematisches Versagen im Bereich von Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke). Nach einer Einsicht in die Akten des Ministeriums stehe fest, dass spätestens Anfang 2017 schon erhebliche Zweifel an der Zuverlässigkeit des Unternehmens Lunapharm bestanden hätten, sagte der Abgeordnete Raik Nowka am Montag.

„Bereits damals wäre das erst kürzlich veranlasste Ruhen der Betriebserlaubnis zwingend gewesen. Die Brandenburger Arzneimittelaufsicht, und nicht nur einzelne Mitarbeiter, hat jedoch bei der Abwägung zwischen dem Schutz der Patienten einerseits und dem Risiko etwaiger Schadenersatzforderungen der Lunapharm gegen das Land andererseits, der Furcht der Landesbehörden vor Rechtsstreitigkeiten Vorrang eingeräumt“, sagte Nowka.

An diesem Dienstag soll Golze dem Kabinett berichten. Zudem soll der Regierung dann der Bericht einer Expertenkommission vorliegen. Aus der Opposition war bereits mehrfach die Entlassung von Golze gefordert worden. Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) hatte erklärt, vor einer Entscheidung erst den Expertenbericht abwarten zu wollen. Am Dienstagnachmittag soll dann der Gesundheitsausschuss des Landtags informiert werden.

Das Unternehmen Lunapharm soll gestohlene Krebsmedikamente in mehrere Bundesländer geliefert haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Hehlerei und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz.