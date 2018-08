Förderung für Vereine wird neu geregelt

Siegmar Trenkler

Fehrbellin (MOZ) Die nächste Fehrbelliner Gemeindevertretersitzung hat es in sich: Insgesamt 29 Tagesordnungspunkte haben die Abgeordneten an diesem Donnerstag ab 19 Uhr im Sitzungssaal an der Johann-Sebastian-Bach-Straße abzuarbeiten.

Unter anderem werden dort die Pläne für Seniorenwohnanlage zwischen Bahnhof und Berliner Allee vorgestellt. Danach geht es darum, inwieweit es für die Kommune sinnvoll ist, Photovoltaik auf eigenen Gebäuden zu installieren, um damit entweder die Stromkosten zu verringern oder auch den Strom ins Netz einzuspeisen und so Geld zu erwirtschaften. Weiterhin soll die Richtlinie überarbeitet werden, die regelt, wie Geld an die Verein im Ort verteilt wird. Auslöser dafür war vor einigen Monaten, dass einige Vereine detaillierte Begründungen in ihren Anträgen geliefert hatte, während andere für ihre gewünschte Unterstützung nicht einmal eine konkrete Summe genannt hatten. Das hatte den Unmut einiger Gemeindevertreter erregt. Danach geht es um den Jahresabschluss für 2015, die Solaranlage „Deponie Luchstraße“, die Umsetzung des Wassertourismuskonzepts und Zuwendungen aus dem Sozialraumbudget. Dann steht die Positionierung zur Brandenburger Erklärung zur Debatte, in der unter anderem das generelle Verbot von Windkraftanlagen in Wäldern gefordert wird. Im nichtöffentlichen Teil wird über eine Vielzahl von Auftragsvergaben entschieden.