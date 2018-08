Ein Blick auf Veltens Baustellen

Roland Becker

Velten (HGA) Um den Platzmangel an Veltens Kitas einzudämmen, soll die Kita Kinderland einen Modulbau erhalten, der an das bestehende Gebäude angeschlossen und 66 Betreuungsplätze bieten wird. Laut Stadtsprecherin Ivonne Pelz ist zurzeit noch nicht entschieden, ob darin Krippen- und Kindergartenkinder betreut werden. Derzeit wird ein Raumkonzept erarbeitet. Den Stadtverordneten wird der Vorschlag der Verwaltung im Spätherbst vorgelegt. Wird dem zugestimmt, wird anschließend die Ausschreibung vorbereitet. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Haushaltbeschluss fürs kommende Jahr vorliegt. Die Bauarbeiten sollen 2019 starten. Offen ist noch, wann genau das geschieht. Bereits im Frühjahr 2019 wird auch der Spielplatz erneuert.

Im Zeitplan hinterher hinken die Arbeiten an der Barbara-Zürner-Oberschule. In diesem von Trockenheit geprägtem Sommer war es ausgerechnet einer der wenigen starken Regenfälle, der am 11. Juli dafür sorgte, dass der Zeitplan aus dem Takt geraten ist. Zu dieser Zeit waren die Schächte für das Abdichten der Fundamente gerade freigelegt, die bei dem Starkregen mit Wasser voll liefen. Die anschließenden Arbeitsschritte, wie das Abdichten des Kellergeschosses und die Estrich-Arbeiten, konnten daher erst zeitverzögert erfolgen. Damit reichte die Zeit nicht mehr, um vier Klassenräume im Haus 2 der Schule zu sanieren. Außerdem schaltete sich kurzfristig die Untere Denkmalschutzbehörde ein. Da das Gebäude unter Schutz steht, muss nun untersucht werden, welche Farbgebung die Räume einst hatten. Erst wenn diese Frage geklärt ist, können die Räume saniert werden.

Da diese Arbeiten während des laufenden Schulbetriebs erfolgen müssen, wird in der auf dem Gelände befindlichen Baracke ein Ausweich-Klassenraum hergerichtet. In die zieht die Klasse vorübergehend ein, deren Raum gerade zur Baustelle wird. Bis Jahresende sollen diese Arbeiten abgeschlossen sein. Und dann hat sich die Zuständigkeit der Stadt auch erledigt. Zum 1. Januar 2019 geht die Trägerschaft für die Oberschule an den Kreis über.

Weil es auf der Erweiterungsfläche für den Park-and-Ride-Platz an der Bahnstraße weiter krabbelt, musste der Baustart erneut verschoben werden. Zwar wurden bereits 68 Zauneidechsen umgesiedelt. Doch es gab weitere Sichtungen dieser Tiere. Bevor das Areal nicht echsenfrei ist, kann das Vorhaben nicht starten. Eigentlich sollte der Parkplatz bereits 2017 erweitert werden. Damals reichten die Planungskapazitäten nicht aus. Ob die bis zu 70 Stellplätze noch in diesem Jahr fertig werden, ist ungewiss. Bislang gibt es an beiden Seiten des Bahnhofs 114 Parktaschen.